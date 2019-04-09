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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              130 000

              МОТОРНАЯ ЛОДКА КАСАТКА 560

              Телефон
              +79189916414
              Продавец
              АкваБот
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              Описание товара
              Технические характеристики
              Длина габаритная — 5.60м.
              Ширина — 1.86м
              Высота — 1.00м.
              Вес корпуса — 350 кг.
              Материал корпуса — Стеклопластик
              Рабочая нагрузка — 900 и более
              Пассажировместимость — 10 человек.
              Мотор — 60-140 л. с.
              Рекомендуемая мощность двигателя — 75л.с.
              Макс. мощность двигателя — 140л.с
              Килеватость на транце — 13 градусов.
              Высота транца — Под мотор
              Осадка — 0.25 м . Стандартная комплектация:
              Корпус лодки; Съемные лавки 2 шт.;
              Транспортировочное кольцо;
              Отсек для аккумулятора;
              Комплект документов для постановки на учет в ГИМС
              Дополнительное оборудование:
              Цвет камыш (фон: серый; беж; белый; зеленый): 10 000 ₽
              Стекло: 14 000 ₽
              Стекло с дверцей: 18 000 ₽
              Двухсторонняя консоль со стеклом: 35 000 ₽
              Диваны носовые (мягкие): 22 000 ₽
              Леера: 1 500 ₽ за 1 метр
              Диван кормовой (не мягкий): 6 000 ₽
              Мягкая накладка (корм диван; лавка): 2 000 ₽
              Ходовые огни: 3 000 ₽
              Диван-рундук спереди (мягкий): 12 000 ₽
              Помпа: 4 000 ₽
              Ходовой тент: 30 000 ₽
              Тент стояночный: 10 000 ₽
              Руль, трос, рулевой редуктор: 16 000 ₽
              Поворотные кресла 3 шт: 30 000 ₽
              Поворотное кресло (телескопическое): 10 000 ₽
              Спиннингодержатель: 400 ₽
              Лестница: 12 000 ₽
              Бензобак на 100 литров: 10 000 ₽
              Швартовая утка (нерж сталь): 500 ₽
              Боковой карман: 3 000 ₽
              Необходимая глубина для выхода на глиссирование мин — 0.5 м.
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