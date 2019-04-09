МОТОРНАЯ ЛОДКА КАСАТКА 560

Описание товара

Технические характеристики

Длина габаритная — 5.60м.

Ширина — 1.86м

Высота — 1.00м.

Вес корпуса — 350 кг.

Материал корпуса — Стеклопластик

Рабочая нагрузка — 900 и более

Пассажировместимость — 10 человек.

Мотор — 60-140 л. с.

Рекомендуемая мощность двигателя — 75л.с.

Макс. мощность двигателя — 140л.с

Килеватость на транце — 13 градусов.

Высота транца — Под мотор

Осадка — 0.25 м . Стандартная комплектация:

Корпус лодки; Съемные лавки 2 шт.;

Транспортировочное кольцо;

Отсек для аккумулятора;

Комплект документов для постановки на учет в ГИМС

Дополнительное оборудование:

Цвет камыш (фон: серый; беж; белый; зеленый): 10 000 ₽

Стекло: 14 000 ₽

Стекло с дверцей: 18 000 ₽

Двухсторонняя консоль со стеклом: 35 000 ₽

Диваны носовые (мягкие): 22 000 ₽

Леера: 1 500 ₽ за 1 метр

Диван кормовой (не мягкий): 6 000 ₽

Мягкая накладка (корм диван; лавка): 2 000 ₽

Ходовые огни: 3 000 ₽

Диван-рундук спереди (мягкий): 12 000 ₽

Помпа: 4 000 ₽

Ходовой тент: 30 000 ₽

Тент стояночный: 10 000 ₽

Руль, трос, рулевой редуктор: 16 000 ₽

Поворотные кресла 3 шт: 30 000 ₽

Поворотное кресло (телескопическое): 10 000 ₽

Спиннингодержатель: 400 ₽

Лестница: 12 000 ₽

Бензобак на 100 литров: 10 000 ₽

Швартовая утка (нерж сталь): 500 ₽

Боковой карман: 3 000 ₽

Необходимая глубина для выхода на глиссирование мин — 0.5 м.