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BEGETON | ART
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АкваБот
МОТОРНАЯ ЛОДКА КАСАТКА 560
Добавлено
09.04.2019
130 000
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МОТОРНАЯ ЛОДКА КАСАТКА 560
Телефон
+79189916414
Продавец
АкваБот
0
Описание товара
Технические характеристики
Длина габаритная — 5.60м.
Ширина — 1.86м
Высота — 1.00м.
Вес корпуса — 350 кг.
Материал корпуса — Стеклопластик
Рабочая нагрузка — 900 и более
Пассажировместимость — 10 человек.
Мотор — 60-140 л. с.
Рекомендуемая мощность двигателя — 75л.с.
Макс. мощность двигателя — 140л.с
Килеватость на транце — 13 градусов.
Высота транца — Под мотор
Осадка — 0.25 м . Стандартная комплектация:
Корпус лодки; Съемные лавки 2 шт.;
Транспортировочное кольцо;
Отсек для аккумулятора;
Комплект документов для постановки на учет в ГИМС
Дополнительное оборудование:
Цвет камыш (фон: серый; беж; белый; зеленый): 10 000 ₽
Стекло: 14 000 ₽
Стекло с дверцей: 18 000 ₽
Двухсторонняя консоль со стеклом: 35 000 ₽
Диваны носовые (мягкие): 22 000 ₽
Леера: 1 500 ₽ за 1 метр
Диван кормовой (не мягкий): 6 000 ₽
Мягкая накладка (корм диван; лавка): 2 000 ₽
Ходовые огни: 3 000 ₽
Диван-рундук спереди (мягкий): 12 000 ₽
Помпа: 4 000 ₽
Ходовой тент: 30 000 ₽
Тент стояночный: 10 000 ₽
Руль, трос, рулевой редуктор: 16 000 ₽
Поворотные кресла 3 шт: 30 000 ₽
Поворотное кресло (телескопическое): 10 000 ₽
Спиннингодержатель: 400 ₽
Лестница: 12 000 ₽
Бензобак на 100 литров: 10 000 ₽
Швартовая утка (нерж сталь): 500 ₽
Боковой карман: 3 000 ₽
Необходимая глубина для выхода на глиссирование мин — 0.5 м.
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