Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              45 000

              МАЛЕНЬКАЯ ЛОДКА КАСАТКА 305

              Телефон
              +79189916414
              Продавец
              АкваБот
              0
              Описание товара
              Маленькая лодка Касатка 3.05 имеет герметичные були(крылья) по бортам, которые обеспечивают хорошую устойчивость, двойное дно дает безопасность при эксплуатации данной лодки на воде. Лодка может вместить два человека и легко выйти на режим глиссирование под мотором в 5 л \ с

              Благодаря своим габаритам Касатка 305*110*38 может транспортироваться любым видом транспорта, в том числе на багажнике легкового автомобиля, при условии защиты изделия от механических повреждений и действия агрессивных сред, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

              Массово-габаритные характеристики
              Касатка 305 имеет длину 3.05 м. при ширине 1.40 м.
              Масса 55 кг.
              Максимальная грузоподъемность 350 кг, вместимость 2 человек.
              При использовании с подвесным мотором его мощность не должна превышать 10 л.с.

              Корпус
              Касатка 305 изготовлен из слоистого полиэфирного стеклопластика и имеет двойное герметичное дно.
              Высота габаритная 38 см.
              Пластиковая лодка поставляется в цвете камыш.

              Лавки
              В комплект Касатки 305 входят съемная лавка кормовая и центральная.

              Транец
              Транец является частью корпуса, что подразумевает монолитную конструкцию высокой надежности. (Высота транца изготавливается под высоту сапога вашего мотора – уточняется при заказе)

              Особенности
              Лодка имеет отсек в носовой части и в кормовой части, для хранения якоря, аккумулятора, швартовых, личных вещей.
              На бортах имеются подуключины в количестве 2 шт.
              и швартовочные утки (1 шт.).
              На носу транспортировочное кольцо.
              Передняя часть кокпита открыта.

              Стандартная комплектация:

              Корпус
              Цвет: (камыш)
              Лавка съемная 2 шт.
              Транспортировочное кольцо
              *Дополнительные опции:

               Весла: 3 000 ₽
              Леера: 1 500 ₽ за 1 метр
              Производство лодок Касатка 305 осуществляется в г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край. Предоставляется гарантия на 1 год.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store