МАЛЕНЬКАЯ ЛОДКА КАСАТКА 305

Описание товара
Маленькая лодка Касатка 3.05 имеет герметичные були(крылья) по бортам, которые обеспечивают хорошую устойчивость, двойное дно дает безопасность при эксплуатации данной лодки на воде. Лодка может вместить два человека и легко выйти на режим глиссирование под мотором в 5 л \ с
Благодаря своим габаритам Касатка 305*110*38 может транспортироваться любым видом транспорта, в том числе на багажнике легкового автомобиля, при условии защиты изделия от механических повреждений и действия агрессивных сред, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Массово-габаритные характеристики
Касатка 305 имеет длину 3.05 м. при ширине 1.40 м.
Масса 55 кг.
Максимальная грузоподъемность 350 кг, вместимость 2 человек.
При использовании с подвесным мотором его мощность не должна превышать 10 л.с.
Корпус
Касатка 305 изготовлен из слоистого полиэфирного стеклопластика и имеет двойное герметичное дно.
Высота габаритная 38 см.
Пластиковая лодка поставляется в цвете камыш.
Лавки
В комплект Касатки 305 входят съемная лавка кормовая и центральная.
Транец
Транец является частью корпуса, что подразумевает монолитную конструкцию высокой надежности. (Высота транца изготавливается под высоту сапога вашего мотора – уточняется при заказе)
Особенности
Лодка имеет отсек в носовой части и в кормовой части, для хранения якоря, аккумулятора, швартовых, личных вещей.
На бортах имеются подуключины в количестве 2 шт.
и швартовочные утки (1 шт.).
На носу транспортировочное кольцо.
Передняя часть кокпита открыта.
Стандартная комплектация:
Корпус
Цвет: (камыш)
Лавка съемная 2 шт.
Транспортировочное кольцо
*Дополнительные опции:
Весла: 3 000 ₽
Леера: 1 500 ₽ за 1 метр
Производство лодок Касатка 305 осуществляется в г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край. Предоставляется гарантия на 1 год.