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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              540 000

              ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТЕР КАСАТКА PRO 750

              Телефон
              +79189916414
              Продавец
              АкваБот
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              Описание товара
              Технические характеристики
              Длина габаритная — 7.50м.
              Ширина — 2.50м
              Высота — 1.40м.
              Вес корпуса — 800 кг.
              Материал корпуса — Стеклопластик
              Рабочая нагрузка — 5000 кг.
              Пассажировместимость — 12 человек.
              Мотор — 150-400 л. с.
              Рекомендуемая мощность двигателя — 200л.с.
              Макс. мощность двигателя — 400л.с
              Килеватость на транце — 25 градусов.
              Высота транца — Под мотор
              Осадка — 0.47 м .
              Необходимая глубина для выхода на глиссирование мин — 0.8 м. Стандартная комплектация:
              Корпус лодки;
              Съемные лавки 2 шт.;
              Транспортировочное кольцо;
              Отсек для аккумулятора;
              Комплект документов для постановки на учет в ГИМС
              Дополнительное оборудование:
              Лестница: 14 000 ₽
              Цвет камыш: 10 000 ₽
              Диван кормовой мягкий (не мягкий): 8 000 ₽ (6 000 ₽)
              Двухсторонняя консоль со стеклом: 35 000 ₽
              Стекло (капотный вариант): 14 000 ₽
              Стекло с дверцей (капотный вариант): 18 000 ₽
              Диваны-рундуки по периметру (мягкие): 54 000 ₽
              Леерное ограждение (за 1 метр): 1 500 ₽
              Руль, троса, редуктор: 16 000 ₽
              Ходовые огни: 3 000 ₽
              Держатель для удочки: 500 ₽
              Помпа для откачки воды: 4 000 ₽
              Герметичный бардачок: 4 000 ₽
              Лючки герметичные в консолях: 5 000 ₽ за 1 шт.
              Швартовые утки (нерж сталь): 1 000 ₽
              Панель приборов: 5 000 ₽
              Тумблер массы: 1 000 ₽
              Тент ходовой: 48 000 ₽
              Тент стояночный: 15 000 ₽
              Поворотное кресло (мягкое): 10 000 ₽
              Рулевой пост (одинарный): 10 000₽
              Бензобак на 100 (200)литров: 10 000 ₽ (20 000 ₽)
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