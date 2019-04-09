Заполните обязательные поля вашего профиля.
Перейти в личный кабинет.
Выберите город
Выбрать местоположение
Частным лицам
Создать аккаунт
Разместить объявление
Разместить резюме
Найти товар или услугу
Найти работу
Оставить отзыв о компании
Компаниям и предпринимателям
Создать профиль компании
Разместить товары и услуги
Опубликовать вакансии
Найти сотрудников
Взаимодействовать с клиентами
Помощь
#Намневсёравно
Регистрация
Вход
Вход
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Найти
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Узнать больше о BEGETON
Энциклопедия BEGETON
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Загрузка меню
перейти
-
|
-
|
-
BEGETON | ART
Торговая площадка
АкваБот
ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТЕР КАСАТКА PRO 750
Добавлено
09.04.2019
540 000
Сделать заказ
ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТЕР КАСАТКА PRO 750
Телефон
+79189916414
Продавец
АкваБот
0
Описание товара
Технические характеристики
Длина габаритная — 7.50м.
Ширина — 2.50м
Высота — 1.40м.
Вес корпуса — 800 кг.
Материал корпуса — Стеклопластик
Рабочая нагрузка — 5000 кг.
Пассажировместимость — 12 человек.
Мотор — 150-400 л. с.
Рекомендуемая мощность двигателя — 200л.с.
Макс. мощность двигателя — 400л.с
Килеватость на транце — 25 градусов.
Высота транца — Под мотор
Осадка — 0.47 м .
Необходимая глубина для выхода на глиссирование мин — 0.8 м. Стандартная комплектация:
Корпус лодки;
Съемные лавки 2 шт.;
Транспортировочное кольцо;
Отсек для аккумулятора;
Комплект документов для постановки на учет в ГИМС
Дополнительное оборудование:
Лестница: 14 000 ₽
Цвет камыш: 10 000 ₽
Диван кормовой мягкий (не мягкий): 8 000 ₽ (6 000 ₽)
Двухсторонняя консоль со стеклом: 35 000 ₽
Стекло (капотный вариант): 14 000 ₽
Стекло с дверцей (капотный вариант): 18 000 ₽
Диваны-рундуки по периметру (мягкие): 54 000 ₽
Леерное ограждение (за 1 метр): 1 500 ₽
Руль, троса, редуктор: 16 000 ₽
Ходовые огни: 3 000 ₽
Держатель для удочки: 500 ₽
Помпа для откачки воды: 4 000 ₽
Герметичный бардачок: 4 000 ₽
Лючки герметичные в консолях: 5 000 ₽ за 1 шт.
Швартовые утки (нерж сталь): 1 000 ₽
Панель приборов: 5 000 ₽
Тумблер массы: 1 000 ₽
Тент ходовой: 48 000 ₽
Тент стояночный: 15 000 ₽
Поворотное кресло (мягкое): 10 000 ₽
Рулевой пост (одинарный): 10 000₽
Бензобак на 100 (200)литров: 10 000 ₽ (20 000 ₽)
Другие товары компании
показать все
Пользовательское соглашение
Лицензионное соглашение
О сайте
Реквизиты
Помощь
Техническая поддержка
© 2020 BEGETON
«Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
Скачать
с Google Play
Скачать
с App Store