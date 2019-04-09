ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТЕР КАСАТКА PRO 750

Описание товара

Технические характеристики

Длина габаритная — 7.50м.

Ширина — 2.50м

Высота — 1.40м.

Вес корпуса — 800 кг.

Материал корпуса — Стеклопластик

Рабочая нагрузка — 5000 кг.

Пассажировместимость — 12 человек.

Мотор — 150-400 л. с.

Рекомендуемая мощность двигателя — 200л.с.

Макс. мощность двигателя — 400л.с

Килеватость на транце — 25 градусов.

Высота транца — Под мотор

Осадка — 0.47 м .

Необходимая глубина для выхода на глиссирование мин — 0.8 м. Стандартная комплектация:

Корпус лодки;

Съемные лавки 2 шт.;

Транспортировочное кольцо;

Отсек для аккумулятора;

Комплект документов для постановки на учет в ГИМС

Дополнительное оборудование:

Лестница: 14 000 ₽

Цвет камыш: 10 000 ₽

Диван кормовой мягкий (не мягкий): 8 000 ₽ (6 000 ₽)

Двухсторонняя консоль со стеклом: 35 000 ₽

Стекло (капотный вариант): 14 000 ₽

Стекло с дверцей (капотный вариант): 18 000 ₽

Диваны-рундуки по периметру (мягкие): 54 000 ₽

Леерное ограждение (за 1 метр): 1 500 ₽

Руль, троса, редуктор: 16 000 ₽

Ходовые огни: 3 000 ₽

Держатель для удочки: 500 ₽

Помпа для откачки воды: 4 000 ₽

Герметичный бардачок: 4 000 ₽

Лючки герметичные в консолях: 5 000 ₽ за 1 шт.

Швартовые утки (нерж сталь): 1 000 ₽

Панель приборов: 5 000 ₽

Тумблер массы: 1 000 ₽

Тент ходовой: 48 000 ₽

Тент стояночный: 15 000 ₽

Поворотное кресло (мягкое): 10 000 ₽

Рулевой пост (одинарный): 10 000₽

Бензобак на 100 (200)литров: 10 000 ₽ (20 000 ₽)