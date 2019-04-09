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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              600 000

              Франшиза производство продуктов Сочи

              Телефон
              +79194478110
              Продавец
              Фуд Экспресс
              0
              Описание товара
              Станьте поставщиком недорогой и вкусной еды в своём регионе! Компания «Food
              Express» предлагает всё необходимое для успешного старта.
              Приобретая франшизу «Food Express», вы становитесь востребованным поставщиком
              для магазинов и кафе. Наши сэндвичи и другую нашу продукцию покупают в
              федеральных продуктовых сетях «Магнит», «Пятерочка» и «Перекресток».
              Производство и реализация полезного фаст-фуда - перспективная ниша на рынке
              продуктов питания. Сегодня наша компания успешно развивается и имеет филиалы в
              Екатеринбурге, Перми и Уфе.
              Кроме того, «Food Express» является показательным пример того, как отлаженные
              бизнес-процессы приводят к быстрому росту. Прибыль одного предприятия в месяц
              начинается с 200 тысяч рублей.
              Создавать бизнес с «Food Express» - просто! Мы:
              •окажем содействие в приобретение оборудования;
              •передадим технологии и рецептуры;
              •сформируем эффективный отдел продаж;
              •обеспечим низкими ценами на ингредиенты и упаковку;
              •а также окажем помощь в настройке производственной линии.
              Мы создали успешный бизнес и поможем сделать это новым партнерам. Начните
              подготовку к открытию собственного производства «Food Express» уже сейчас!
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