Франшиза производство Сендвичей для маг.гЧелябинск

Станьте поставщиком недорогой и вкусной еды в своём регионе! Компания «Food Express» предлагает всё необходимое для успешного старта. Приобретая франшизу «Food Express», вы становитесь востребованным поставщиком для магазинов и кафе. Наши сэндвичи и другую нашу продукцию покупают в федеральных продуктовых сетях «Магнит», «Пятерочка» и «Перекресток». Производство и реализация полезного фаст-фуда - перспективная ниша на рынке продуктов питания. Сегодня наша компания успешно развивается и имеет филиалы в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Кроме того, «Food Express» является показательным пример того, как отлаженные бизнес-процессы приводят к быстрому росту. Прибыль одного предприятия в месяц начинается с 200 тысяч рублей. Создавать бизнес с «Food Express» - просто! Мы: •окажем содействие в приобретение оборудования; •передадим технологии и рецептуры; •сформируем эффективный отдел продаж; •обеспечим низкими ценами на ингредиенты и упаковку; •а также окажем помощь в настройке производственной линии. Мы создали успешный бизнес и поможем сделать это новым партнерам. Начните подготовку к открытию собственного производства «Food Express» уже сейчас!
ООО Фуд Экспресс Компания На Авито c июля 2012 Завершено 3 объявления Публичный профиль Контактное лицо Илья Адрес Челябинск Яндекс.Директ
Продукты питания Большой выбор по оптовым ценам! В наличии на складе! Доставка по России. korporacia.ru
Яндекс.Директ
Блоки поризованные Poromax Керамоблок поризованный недорого. Оперативная доставка по Краснодару и ЮФО. bricksale.ru
Яндекс.Директ
Продавец: ВолгаМашОпт. Адрес: Россия, Нижний Новгород, Коминтерна, 39Б. ОГРН: 1155260010564 Манипулятор КамАЗ? У нас от завода! Своё производство. Гарантия и доставка по РФ. Можно забронировать сейчас со скидкой! volgamashopt.ru