Франшиза производство Сендвичей для маг.гЧелябинск

Описание товара

Станьте поставщиком недорогой и вкусной еды в своём регионе! Компания «Food

Express» предлагает всё необходимое для успешного старта.

Приобретая франшизу «Food Express», вы становитесь востребованным поставщиком

для магазинов и кафе. Наши сэндвичи и другую нашу продукцию покупают в

федеральных продуктовых сетях «Магнит», «Пятерочка» и «Перекресток».

Производство и реализация полезного фаст-фуда - перспективная ниша на рынке

продуктов питания. Сегодня наша компания успешно развивается и имеет филиалы в

Екатеринбурге, Перми и Уфе.

Кроме того, «Food Express» является показательным пример того, как отлаженные

бизнес-процессы приводят к быстрому росту. Прибыль одного предприятия в месяц

начинается с 200 тысяч рублей.

Создавать бизнес с «Food Express» - просто! Мы:

•окажем содействие в приобретение оборудования;

•передадим технологии и рецептуры;

•сформируем эффективный отдел продаж;

•обеспечим низкими ценами на ингредиенты и упаковку;

•а также окажем помощь в настройке производственной линии.

Мы создали успешный бизнес и поможем сделать это новым партнерам. Начните

подготовку к открытию собственного производства «Food Express» уже сейчас!



ООО Фуд Экспресс

Компания

На Авито c июля 2012

Завершено 3 объявления

Публичный профиль

Контактное лицо

Илья

Адрес

Челябинск

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