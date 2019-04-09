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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              6 500

              Дальномер Devon LM50 Описание Характеристики Отзывов (0) Электронный лазерный дальномер Devon LM50 —

              Телефон
              +79193427316
              Продавец
              Чел-Прибор
              0
              Описание товара
              Электронный лазерный дальномер Devon LM50 — это высокоточный прибор для быстрого измерения расстояний, простой и надежный в эксплуатации. 

              Особенности дальномера Devon LM50: точные лазерные фазовые миллиметровые измерения; подсветка дисплея позволяет работать в темноте; не используемый дальномер выключается автоматически для экономии электропитания; герметичную мембранную клавиатуру легко очистить от пыли и капель влаги; отдельная кнопка для очистки дисплея от ненужных измерений; повторное нажатие на кнопку пуска измерений, запускает режим непрерывных измерений; вычисление площадей и объёмов; изменение точки отсчёта измеряемого расстояния (перед, штатив, зад, упор); сложение, вычитание измерений; возможность установки на фото штативе; ремешок для переноски; складной упор для измерений из труднодоступных мест (углов помещений и т. д.).
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