Дальномер Devon LM50 Описание Характеристики Отзывов (0) Электронный лазерный дальномер Devon LM50

Описание товара

Электронный лазерный дальномер Devon LM50 — это высокоточный прибор для быстрого измерения расстояний, простой и надежный в эксплуатации.



Особенности дальномера Devon LM50: точные лазерные фазовые миллиметровые измерения; подсветка дисплея позволяет работать в темноте; не используемый дальномер выключается автоматически для экономии электропитания; герметичную мембранную клавиатуру легко очистить от пыли и капель влаги; отдельная кнопка для очистки дисплея от ненужных измерений; повторное нажатие на кнопку пуска измерений, запускает режим непрерывных измерений; вычисление площадей и объёмов; изменение точки отсчёта измеряемого расстояния (перед, штатив, зад, упор); сложение, вычитание измерений; возможность установки на фото штативе; ремешок для переноски; складной упор для измерений из труднодоступных мест (углов помещений и т. д.).