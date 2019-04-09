Тахеометр GeoMax Zoom 30 Pro accXess6 3" (Polar)

Описание товара

Тахеометр GeoMax Zoom 30 Pro accXess6 5" - это современный и надежный тахеометр с точностью 5".



Тахеометр GeoMax Zoom 30 Pro поможет Вам в решении повседневных задач в изыскательной деятельности или на строительной площадке, а хороший набор возможностей сделает работу удобной. В безотражательном режиме максимальная дальность составляет 600 метров, а в режиме RL+EDM при измерении на призму Вы можете работать с расстояниями более 7 500 метров. Для обеспечения удобства работ по контролю деформаций, в инструменте существует специальный режим для работы с пленочными отражателями. Дальность измерения на пленку размером 60x60мм до 2000 метров.



Все тахеометры серии GeoMax оснащены лазерным дальномером (EDM). Расстояния измеряются с помощью лазерного луча видимого красного диапазона, который выходит по оптической оси из центра объектива. EDM работает в двух режимах съемки, отличных для разных моделей тахеометров серии GeoMax: «измерение на отражатель» и «без отражательное измерение». Данная модель работает в обоих режимах.



Увеличенная дальность измерения на одну призму теперь составляет 3 500 метров, а на специальную отражательную мишень (отражательная пленка 60x60 мм) до 400 метров в режиме измерений на отражатель. В безотражательном режиме максимальная дальность составляет 600 метров, а в режиме RL+EDM при измерении на призму Вы можете работать с расстояниями более 7500 метров, а на отражательную пленку 60x60 мм до 2000 метров.



GeoMax Zoom 30 Pro имеет точный четырехосевой компенсатор ,который позволяет выполнить работу более точно!



Большой сенсорный дисплей высокого разрешения и полная цифровая клавиатура делают работу более удобной по сравнению с одноклассниками, что особенно важно при большом объеме работ, упрощая навигацию по меню и корректировку данных. А нижняя строка дисплея показывает функции, которые в данный момент можно вызвать соответствующей функциональной клавишей. Вы можете вызывать наиболее часто используемые задачи нажатием соответствующей цифровой клавиши или пользоваться реализованной в тахеометре функцией прямого ввода кодов.



Яркий лазерный отвес оснащен фокусировкой и настраиваемой яркостью — Вы можете быстро установить ваш геодезический прибор над требуемой точкой!



Абсолютная кодировка (считывание) позволяет получать достоверные данные и выводить угловой отсчет сразу после включения тахеометра, экономя Ваше время и не требуя стандартной процедуры инициализации. Угол сохраняется даже после смены батареи или сбоя питания — можно продолжить работу!



Четырех-осевой компенсатор с диапазоном работы в 4' гарантирует контроль установки тахеометра и исключения ошибок измерений.



Обмен данными с персональным компьютером может осуществляться как через стандартный интерфейсный кабель (c RS232 или USB разъемами) или через USB-хост, используя карту памяти, флэш накопитель (находится в стандартной комплектации) или через Bluetooth интерфейс. Любой обмен информацией просто осуществить с использованием программного обеспечения GeoMax Office (Менеджер обмена данными с ПК, Редактор координат, Менеджер код-листов, Загрузчик встроенного ПО, Менеджер форматов для создания своего формата файла вывода данных). Экспортировать можно все файлы проекта или какие-то конкретные файлы, выбрать тип данных, Измерения или Твердые пункты. Передавать данные можно в GSI или пользовательском (настраиваемом пользователем) ASCII формате, который можно создать и настроить при помощи ПО GEOMAX.



Беспроводная технология Bluetooth® и интегрированный USB-порт в инструмент гарантирует простой и уверенный обмен информацией.



Тахеометры GeoMax Zoom 30 Pro оснащены встроенной памятью, а меню позволяет удалять из памяти выбранные проекты, твердые точки или результаты измерений из конкретного проекта или из всех проектов. В Статистике использования памяти возможен просмотр о состоянии и содержании памяти: число записанных в нее станций и твердых точек (твердых пунктов проекта), количество блоков данных (например, измеренных точек или кодов), объем занятой данными памяти.



Современное встроенное программное обеспечение, выполненное в лучших швейцарских традициях, позволяет добиваться высокой производительности, например, ввести проект в память тахеометра для выноса его в натуру при дальнейших полевых работах.



Доступные программы:



Установка и ориентирование — при установке на известную точку, просто измерьте исходные направления и расстояния на известные точки при двух кругах — по завершении ориентирования можно начинать съемку!



Разбивка (Вынос) — неважно, используете Вы координаты, введенные вручную или из загруженного файла — Вы просто выносите одну точку и переходите к следующей, благодаря системе наведения пользователя.



Строительная площадка — графический дисплей позволит максимально наглядно провести разбивку строительной площадки — положение тахеометра, отражателя и разбивочной точки всегда отражаются относительно строительной оси!



Установка по засечке — устанавливаем тахеометр и измеряем направления и расстояния на известные точки при двух кругах — по нажатию одной кнопки будут вычислены координаты и ориентирование точки стояния — далее можно начинать съемку!



Опорная линия (Базисная линия) и дуга — рассчитайте максимально быстро и наглядно требуемые точки относительно заданной линии или дуги. Ввод базисных объектов прост, доступен ввод параллельных сдвигов и поворотов для лучшей адаптации к Вашим задачам.



Координатная геометрия COGO — эта программа позволяет вычислять разбивочные точки при помощи обратной, прямой задачи, линейной, угловой, линейно-угловой засечки — набор вычислительных задач довольно широк и позволяет в полевых условиях выполнять расчет точек пересечения, касательных или, например, расчет центра колонны.



Расчет площадей (3D) и объемов — просто и легко в полевых условиях Вы можете измерять площади заданных поверхностей, периметр выбранной наклонной и горизонтальной области, объем. Вы можете измерять точки, выбирать уже измеренные или вводить точки вручную.



Недоступная высота — легко и просто определить высоту точки, до которой нет возможности измерить расстояние. Просто сделайте измерение на точку, находящуюся ниже или выше недоступной точки, а затем измерьте направление на недоступную точку — высота будет рассчитана автоматически!



Недоступная линия (Удаленное расстояние) — легко и просто определить расстояние, уклон, азимут, разность высот и направление между двумя точками. Выбирайте две точки, измеренные последними или выбирайте базовую точку, а затем привязку к другим точкам. Можно воспользоваться функцией теодолитного хода между парами точек — все очень просто.



Недоступная точка (Двухпризменное смещение) — можно измерять скрытую точку, используя веху «скрытой точки». Поставьте ножку вехи на скрытую точку и сделайте измерения на оба отражателя — координаты скрытой точки будут вычислены автоматически.