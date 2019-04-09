Нивелир Bosch GOL 26 D | 0601068000

Нивелир оптический Bosch Professional GOL 26 D | 0601068000
Прибор имеет: компенсатор, увеличение 26х; точность 1,5 мм на 1 км двойного хода; без штатива, свидетельство о метрологической поверке, предпродажная подготовка, гарантия 36 месяцев. Рабочий диапазон работы - 100 м, при работе с дециметровой шкалой рейки 2 км.
Исключительная прочность — идеальный вариант для работ вне помещений: Идеально подходит для наружных работ благодаря прочному корпусу с защитой от пыли и водяных брызг (IP 54) Светосильный объектив для четкого считывания (шкалы) измерительной рейки Надежность транспортировки благодаря фиксатору для компенсатора (стопорный винт отсечки компенсатора) Магнитно-демпферный компенсатор для точного нивелирования Зеркало для удобства считывания показаний сферического уровня Прямое изображение Большой и удобный обрезиненный винт кремальеры (фокусировка наведения на удаленную мишень) Светосильный объектив для чёткого захвата цели (измерительная нивелирная рейка) Бесконечные микрометреные винты алидады (регулировка точного наведения по горизонтальному углу в градусах)
Области применения: GOL 26D Обустройство террас (планировка) Садово-ландшафтные работы Строительство домов Фундаментные работы (нулевой цикл) Дорожные работы Выемка грунта (земляные работы)