Нивелир Bosch GOL 26 D | 0601068000

Описание товара

Нивелир оптический Bosch Professional GOL 26 D | 0601068000



Прибор имеет: компенсатор, увеличение 26х; точность 1,5 мм на 1 км двойного хода; без штатива, свидетельство о метрологической поверке, предпродажная подготовка, гарантия 36 месяцев. Рабочий диапазон работы - 100 м, при работе с дециметровой шкалой рейки 2 км.



Исключительная прочность — идеальный вариант для работ вне помещений:

Идеально подходит для наружных работ благодаря прочному корпусу с защитой от пыли и водяных брызг (IP 54)

Светосильный объектив для четкого считывания (шкалы) измерительной рейки

Надежность транспортировки благодаря фиксатору для компенсатора (стопорный винт отсечки компенсатора)

Магнитно-демпферный компенсатор для точного нивелирования

Зеркало для удобства считывания показаний сферического уровня

Прямое изображение

Большой и удобный обрезиненный винт кремальеры (фокусировка наведения на удаленную мишень)

Светосильный объектив для чёткого захвата цели (измерительная нивелирная рейка)

Бесконечные микрометреные винты алидады (регулировка точного наведения по горизонтальному углу в градусах)



Области применения: GOL 26D

Обустройство террас (планировка)

Садово-ландшафтные работы

Строительство домов

Фундаментные работы (нулевой цикл)

Дорожные работы

Выемка грунта (земляные работы)