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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              16 000

              Нивелир Bosch GOL 26 D | 0601068000

              Телефон
              +79193427316
              Продавец
              Чел-Прибор
              0
              Описание товара
              Нивелир оптический Bosch Professional GOL 26 D | 0601068000

              Прибор имеет: компенсатор, увеличение 26х; точность 1,5 мм на 1 км двойного хода; без штатива, свидетельство о метрологической поверке, предпродажная подготовка, гарантия 36 месяцев. Рабочий диапазон работы - 100 м, при работе с дециметровой шкалой рейки 2 км.

              Исключительная прочность — идеальный вариант для работ вне помещений:
              Идеально подходит для наружных работ благодаря прочному корпусу с защитой от пыли и водяных брызг (IP 54)
              Светосильный объектив для четкого считывания (шкалы) измерительной рейки
              Надежность транспортировки благодаря фиксатору для компенсатора (стопорный винт отсечки компенсатора)
              Магнитно-демпферный компенсатор для точного нивелирования
              Зеркало для удобства считывания показаний сферического уровня
              Прямое изображение
              Большой и удобный обрезиненный винт кремальеры (фокусировка наведения на удаленную мишень)
              Светосильный объектив для чёткого захвата цели (измерительная нивелирная рейка)
              Бесконечные микрометреные винты алидады (регулировка точного наведения по горизонтальному углу в градусах)

              Области применения: GOL 26D
              Обустройство террас (планировка)
              Садово-ландшафтные работы
              Строительство домов
              Фундаментные работы (нулевой цикл)
              Дорожные работы
              Выемка грунта (земляные работы)
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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