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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              10 000

              Лазерный нивилир LS 612

              Телефон
              +79193427316
              Продавец
              Чел-Прибор
              0
              Описание товара
              Лазерный нивилир - прибор, задающий при помощи лазера горизонтальную и вертикальную плоскости. каждый лазерный нивилир оснащен уровнем и автоматическим компенсатором, позволяющим компенсировать остаточный наклон нивилира. Лазерные нивилиры, задающие положения горизонтальной плоскости при помощи вращения называют ротационными лазерными нивилирами. при работе с лазерными нивилирами следует соблюдать осторожность. Излучение лазера опасно для глаз, необходимо использовать специальные защитные очки.
              - самонивелирование - основа простой и точной работы
              - полностью электронное управление гарантирует простоту управления прибором в условиях любой стройплощадки.
              - мембранная клавиатура облегчает управление лазерным прибором и надежно защищает от грязи, пыли и воды.
              - сканирование луча - значительно улучшает его видимость, что дает преимущество при работе в помещениях на больших расстояниях
              - с тремя вертикальными линиями, с одной горизонтальной линией
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