Лазерный нивилир LS 612

Лазерный нивилир - прибор, задающий при помощи лазера горизонтальную и вертикальную плоскости. каждый лазерный нивилир оснащен уровнем и автоматическим компенсатором, позволяющим компенсировать остаточный наклон нивилира. Лазерные нивилиры, задающие положения горизонтальной плоскости при помощи вращения называют ротационными лазерными нивилирами. при работе с лазерными нивилирами следует соблюдать осторожность. Излучение лазера опасно для глаз, необходимо использовать специальные защитные очки. - самонивелирование - основа простой и точной работы - полностью электронное управление гарантирует простоту управления прибором в условиях любой стройплощадки. - мембранная клавиатура облегчает управление лазерным прибором и надежно защищает от грязи, пыли и воды. - сканирование луча - значительно улучшает его видимость, что дает преимущество при работе в помещениях на больших расстояниях - с тремя вертикальными линиями, с одной горизонтальной линией