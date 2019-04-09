Лазерный нивилир LS 612

Описание товара

Лазерный нивилир - прибор, задающий при помощи лазера горизонтальную и вертикальную плоскости. каждый лазерный нивилир оснащен уровнем и автоматическим компенсатором, позволяющим компенсировать остаточный наклон нивилира. Лазерные нивилиры, задающие положения горизонтальной плоскости при помощи вращения называют ротационными лазерными нивилирами. при работе с лазерными нивилирами следует соблюдать осторожность. Излучение лазера опасно для глаз, необходимо использовать специальные защитные очки.

- самонивелирование - основа простой и точной работы

- полностью электронное управление гарантирует простоту управления прибором в условиях любой стройплощадки.

- мембранная клавиатура облегчает управление лазерным прибором и надежно защищает от грязи, пыли и воды.

- сканирование луча - значительно улучшает его видимость, что дает преимущество при работе в помещениях на больших расстояниях

- с тремя вертикальными линиями, с одной горизонтальной линией