Сварочная Маска Redbo Lyg 5

хамелеон с ручной регулировкой
регулировка светочувствительности срабатывания фильтра есть
регулировка степени затемнения плавная, 9 DIN - 13 DIN
степень затемнения в просветленном состоянии 4 DIN
регулировка времени осветления фильтра, 0.25-1 с
скорость срабатывания светофильтра без регулировки 0.04 мс
конструктивные особенности: установка защитного стекла
дополнительные функции: система включения/выключения
аккумулятор, солнечная батарея
защитные свойства: защита от брызг расплавленного металла, ударопрочный материал, защита от Уф/ИК лучей