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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              1 000

              Сварочная Маска Redbo Lyg 5

              Телефон
              +79092123360
              Ключевые слова:
              Сварочная, Маска, Redbo, Lyg, 5, сварочная, маска, комиссионный, магазин, ломбард, мцт
              Продавец
              КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН-ЛОМБАРД"МЦТ"
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              Описание товара

              хамелеон с ручной регулировкой

              регулировка светочувствительности срабатывания фильтра есть

              регулировка степени затемнения плавная, 9 DIN - 13 DIN

              степень затемнения в просветленном состоянии 4 DIN

              регулировка времени осветления фильтра, 0.25-1 с

              скорость срабатывания светофильтра без регулировки 0.04 мс

              конструктивные особенности: установка защитного стекла

              дополнительные функции: система включения/выключения

              аккумулятор, солнечная батарея

              защитные свойства: защита от брызг расплавленного металла, ударопрочный материал, защита от Уф/ИК лучей

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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