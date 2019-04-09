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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
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              Гуковский кирпич полусухого прессования М-125

              Телефон
              +79198744949
              Продавец
              СтройИнвест
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              Описание товара
              Кирпич строительный
              Характеристики товара: ГОСТ 530-2012 
              Изготовитель: ООО Гуковский кирпич    
              Тип: Рядовой 
              Технология: Керамический полусухого прессования 
              Марка: М-100, M-125 
              Размер: 250x120x65 мм 
              Вес: 3.1 кг 
              Морозостойкость: > 25 циклов (f-25) 
              Пустотность: 8%, 11 сквозных отверстий  
              Количество на поддоне:416
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