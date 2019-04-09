Нож тычковый K201(360)

Описание товара

Общая длина: 88 ммДлина клинка: 45 ммТолщина клинка: 2,2 ммНожны: пластикСталь: 440 (55 HRC) Тычковый нож или пуш-дэггер (от англ. push dagger) — особая разновидность ножа Т-образной, реже Г-образной формы. Рукоять тычкового ножа расположена перпендикулярно лезвию. Как правило, тычковый нож нескладной.Держать в руке тычковый нож надо так, чтобы лезвие находилось между пальцев, впереди кулака. Благодаря компактным размерам тычковый нож удобен для скрытного ношения. Есть варианты данного ножа, замаскированные под пряжку брючного ремня либо плоские, которые можно спрятать в кошельке или бумажнике.Тычковый нож был изобретен и широко использовался в эпоху золотой лихорадки XIX столетия. Отчасти похожее на него древнее оружие катар не является компактным и имеет рукоятку рамочного типа (буквой Н).Основное предназначение тычкового ножа — средство самообороны. При этом может использоваться ударная техника, как в кулачном бою с использованием кастета. Тычковый нож гораздо труднее выбить из руки.Существуют тычковые ножи и хозяйственного назначения — шкуросъёмные (скиннеры), разделочные и другие. Некоторые из них имеют дополнительные приспособления: открывалку для пивных бутылок, отвертку и т. п.Небольшим тычковым ножом достаточно удобно кроить изделия из плотного материала (кожи, сукна) или вскрывать картонные ящики.С точки зрения законодательства во многих странах тычковый нож с небольшим лезвием не является холодным оружием и различные его модели доступны в свободной продаже.