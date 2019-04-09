Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              699

              Высокоточные спортивно метательные ножи Оса (3 шт, паракорд, чехол)

              Телефон
              +73517765290
              Продавец
              Кирасир
              0
              Описание товара
              Длина клинка: 125 мм Толщина лезвия: 2,3 ммОбщая длина: 230 ммМатериал рукояти: Сталь, паракордНожны: КордураСталь: 40Х13 (52 HRC) Высокоточные спортивно-метательные ножи в комплекте 3 шт изготовлены из высококачественной стали. Купить метательные ножи по такой низкой цене можно в магазин военторге Кирасир.Высокоточные спортивно-метательные ножи ОсаОтменные ножи для метания из цельной стали, рукоять обтянута паракордом. Для хранения и ношения предусмотрен кассетник-чехол. Отличные ножи для начинающих и профессиональных метателей ножей.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store