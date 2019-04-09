Высокоточные спортивно метательные ножи Оса (3 шт, паракорд, чехол)

Описание товара

Длина клинка: 125 мм Толщина лезвия: 2,3 ммОбщая длина: 230 ммМатериал рукояти: Сталь, паракордНожны: КордураСталь: 40Х13 (52 HRC) Высокоточные спортивно-метательные ножи в комплекте 3 шт изготовлены из высококачественной стали. Купить метательные ножи по такой низкой цене можно в магазин военторге Кирасир.Высокоточные спортивно-метательные ножи ОсаОтменные ножи для метания из цельной стали, рукоять обтянута паракордом. Для хранения и ношения предусмотрен кассетник-чехол. Отличные ножи для начинающих и профессиональных метателей ножей.