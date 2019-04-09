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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              650

              Нож метательный 0833H Спорт 11

              Телефон
              +73517765290
              Продавец
              Кирасир
              0
              Описание товара
              Длина клинка:  190 ммТолщина лезвия:  4,7 ммОбщая длина:  290 ммМатериал рукояти:  паракордНожны:  кордураСталь: 40Х13Хотя метать можно любой нож, существуют специально предназначенные для этого ножи особой конструкции. Клинок может быть тяжелее рукояти для улучшения баллистики. Используется колющий фактор, поэтому форма клинка копьеобразная и лезвие может отсутствовать. Эфес имеет следующие особенности: -Упрощённая рукоять, отсутствуют упоры на рукояти и гарда. Ибо такие ножи не используются для резки и нет нужды в удобном хвате, а также этим снижается вес рукояти и улучшается баллистика.-Отсутствуют накладки на рукояти. Ибо будучи сделаны из дерева или пластика, они раскалываются от удара, оставляя осколки и торчащие из хвостовика заклёпки.-Рукоять может иметь отверстие. Для удобства закрепления нескольких ножей и быстрого метания их серией, а также для закрепления верёвки чтобы подтягивать кинутый нож обратно или использовать в качестве гарпуна или «кошки».
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