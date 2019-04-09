Нож метательный 0833H Спорт 11

Описание товара

Длина клинка: 190 ммТолщина лезвия: 4,7 ммОбщая длина: 290 ммМатериал рукояти: паракордНожны: кордураСталь: 40Х13Хотя метать можно любой нож, существуют специально предназначенные для этого ножи особой конструкции. Клинок может быть тяжелее рукояти для улучшения баллистики. Используется колющий фактор, поэтому форма клинка копьеобразная и лезвие может отсутствовать. Эфес имеет следующие особенности: -Упрощённая рукоять, отсутствуют упоры на рукояти и гарда. Ибо такие ножи не используются для резки и нет нужды в удобном хвате, а также этим снижается вес рукояти и улучшается баллистика.-Отсутствуют накладки на рукояти. Ибо будучи сделаны из дерева или пластика, они раскалываются от удара, оставляя осколки и торчащие из хвостовика заклёпки.-Рукоять может иметь отверстие. Для удобства закрепления нескольких ножей и быстрого метания их серией, а также для закрепления верёвки чтобы подтягивать кинутый нож обратно или использовать в качестве гарпуна или «кошки».