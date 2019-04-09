Нож Казачий Пластунский с резьбой

Описание товара

В каталоге сувениров и подарков «Кирасир» представлен огромный выбор ножевых изделий, которые подойдут для презента мужчине. Казачий нож «Пластунский» - одна из востребованных моделей в нашем ассортименте. Он выполнен мастерами Донской Оружейной Фабрики и внешне, конструктивно аналогичен своему историческому «прародителю». Удобная конструкция и хорошая заточка позволяет использовать его в быту, на охоте и рыбалке, в походах, а стильный оригинальный дизайн приятно удивит коллекционеров подобных атрибутов. Пластунами в давние времена назывались пешие казаки из особой команды, которая занималась разведкой и сторожевую службу. По данным с 1842 года пластунские отряды были созданы при пеших и конных частях черноморского войска. Военнослужащие Черноморской кордонной линии были вооружены нарезными штуцерами, к которым примыкали присадные тесаки. Пластуны в виде отдельных подразделений казачьих войск активно участвовали в Кавказских войнах Российской империи, в обороне Севастополя в Крымской войне, русско-турецкой войне 1877—1878 гг., в русско-японской и Первой мировой войнах. В период Великой Отечественной войны пластунскими также считались несколько батальонов и полков, а также отдельная 9-ая стрелковая дивизия. Нож, используемый пластуном, должен был быть незаметным, компактным, при этом очень острым и удобным для использования. Лезвие этой модели выполнено из высококачественной инструментальной стали со степенью твердости 50, рукоятка изготовлена из древесины. Изделие украшено презентабельной гравировкой у основания клинка и у обуха. В комплекте идут ножны из натуральной кожи, чехол, ремень крепление на голень, а также сертификат соответствия, подтверждающий отменное качество изделия.Наш адрес:Челябинская область, г.Челябинск,ул.Труда, 183 ТРК"Гагарин Парк-NikaLand", 2-й этаж, секция № 42 Наш телефон:+7(351)776-52-90 Магазин в ТРК"ГагаринПарк",+7(951)123-04-06 Наша почта:kirasir_74@mail.ru Наш скайп:kirasir1741