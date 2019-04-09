Описание товара

Длина клинка: 100 мм Толщина лезвия: 2,2 ммОбщая длина: 190 ммМатериал рукояти: Сталь, паракордНожны: КордураСталь: 40Х13 (52 HRC) Купить метательные ножи Perfect Point PP по лучшей цене можно прямо на данной странице, самые приемлемые условия оплаты и доставки.Метательные ножи Perfect Point PPВ продажу выставлен набор метательных ножей в количестве 3-х штук. Длина ножей 19 см. У каждого ножа паракорд на рукоять и клинок отличается цветом: синий, красный и фиолетовый. Приобретайте выгодно в магазине Военторге Кирасир!