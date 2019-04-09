Нож для выживания НК 5696 Аллигатор 2

Описание товара

Нож для выживания (Survival knife).Общая длина: 260 мм Длина клинка: 130 мм Толщина клинка: 3,6 мм Ножны: пластикМатериал клинка: сталь 40Х13Нож для выживания (Survival knife).В комплекте:1. Основной нож, с пилой на обухе, отверткой на острие клинка, металлической рукоятью и крестообразной гардой. Заявленная твёрдость стали клинка 55 НRС. Навершие рукояти - вывинчивающаяся пробка с резиновым уплотнительным кольцом. На ней имеется отверстие под темляк и темляк из прочного синтетического шнура. В рукояти ножа имеется стальная пружина, компас и герметичная ёмкость. 2. Герметичная ёмкость, в которой находятся: медицинский скальпель(!), бактерицидный лейкопластырь, пинцет, рыболовные крючки, леска, грузила, нитка, иголка, булавка, спички с чиркашом, неломающийся карандаш(!).3. Пластиковые ножны имеют на своём корпусе складную рогатку. На ножнах, прочным синтетическим шнуром длиной 6 метров, закреплён точильный брусок для правки режущей кромки ножей. 4. Внутренняя часть ножен имеет два отделения. Разделителем служит полированная до зеркального блеска металлическая пластина, являющаяся средством для подачи светового сигнала о бедствии. Одно отделение ножен занимает основной нож, другое - контейнер. 5. Контейнер в ножнах содержит: жгут для рогатки, нож-скелетон. На поверхности контейнера закреплена ещё одна металлическая пластина, являющаяся средством для подачи светового сигнала о бедствии . 6. Нож-скелетон из стали 40Х13 имеет стропорез, ключ для открывания пробок и универсальный гаечный ключ. Заявленная твёрдость стали 55 НRС. Общая длина 120 мм, длина клинка 40 мм. Имеется темляк из прочного синтетического шнура.Нож HK5697"Аллигатор" является отличным помощником для экстремального досуга и при действиях в кризисных ситуациях.