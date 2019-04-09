Нож балисонг 9529 Pirat

Описание товара

Длина клинка:83 ммТолщина лезвия:2,0 ммОбщая длина:186 ммМатериал рукояти:Металл/пластикСталь:40X13Ножны:нет Ножи Pirat производятся из высококачественной нержавеющей стали , твердость 52-58 единиц по Роквеллу. В конструкции рукоятей используются прочные сплавы, пластик и ценные породы дерева.Качество ножей Pirat подтверждено многочисленными сертификатами. В России ножи сертифицированы как продукция хозяйственно-бытового назначения, ножи Pirat не относятся к холодному оружию и не требуют специального разрешения на продажу. Ножи Pirat это отличное соотношение цены и качества!! В ассортименте компании Pirat есть не только простые ножи, но также складные варианты и модели с несколькими инструментами. Ножи складные отечественные всегда отличались неплохим качеством. И ножи фирмы Pirat не становятся исключением. Они являются достаточно качественными и надежными, чтобы владелец мог полностью им доверять, но это не единственное их преимущество. Основной плюс данных орудий заключается в богатстве выбора. Ассортимент продукции этой фирмы по-настоящему поражает воображение. Не удивительно, что сегодня многие покупают ножи Пират. Вы сможете найти самые разные конструкции и дизайны на любой вкус. Это делает выбор таким приятным, вам не придется довольствоваться тем, что просто есть в наличии, вы сможете подобрать именно то, что вам придется по душе.Компания выпускает аналоги экземпляров известных фирм, а также различные их модификации. При этом все ножи фирмы Pirat могут похвастаться высоким качеством. Конструкция складного ножа досконально выверена, чтобы он служил долго и сохранял свои первоначальные свойства.Также важно отметить, что при всем разнообразии и качестве, купить ножи Pirat совсем несложно, благодаря их доступной цене. Отечественное производство позволяет сделать ценник невысоким, а значит, каждый сможет найти свой неповторимый нож и приобрести его. Компания «Pirat» много лет работает в секторе рынка, занимающемся изготовлением и продажей товаров, используемых на экстремальном отдыхе.Качество товаров изначально контролируется производителями, затем специалистами компании Pirat и, конечно, его оценивают покупатели. Если вам нужна достойная продукция, то компания Pirat предоставит вам для ее реализации широкие возможности, что само по себе станет для вас серьезным преимуществом перед конкурентами.Наличие в компании собственного инженерно-проектного отдела позволяет разрабатывать совершенно новые товары. Поэтому постоянно растет интерес клиентов к выпускаемой нами продукции. У нас отлично налажено производство охотничьих ножей, в том числе производство складных ножей, так любимых истинными знатоками. Бренд «Pirat» сейчас знаком многим, ведь под этой маркой работает крупная компания, имеющая свои многолетние традиции.