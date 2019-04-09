Тентхаус к шатру Maverick Fortuna 300

Описание товара

Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Пристройка к шатру-тенту Fortuna 300 в качестве спального отделения. Добавив к шатру-тенту спальное отделение, получается комфортная и просторная кемпинговая палатка для 4 человек. Тентхаус и шатер-тент Fortuna 300 имеют множество больших окон и вентиляционных отверстий, как в боковых стенках, так и в крыше тента, что позволяет тонко настроить комфортный микроклимат внутри палатки независимо от внешних погодных условий.большое внутреннее пространствожесткая дуга каркаса со стальными элементамидва входа во внутреннюю палаткудва окна и два входа внутренней палатки дублированы москитной сеткойдва больших окна и один вход дублированы москитной сеткойдва штормовых вентиляционных отверстия дублированы москитной сеткойединый внешний тент для шатра-тента и тентхаусаветрозащитная юбка Уникальная конструкция каркаса RAPIDEX® QUICK ERECT SYSTEM позволяет даже неподготовленному человеку собрать шатер за две минуты. Каркас шатра изготовлен и высококачественного фибергласа, верхняя цанга и замки дуг из АБС – ударопрочной технической термопластической смолы, в числе основных характеристик которой можно выделить ударопрочность, эластичность, теплостойкость, широкий диапазон эксплуатационных температур (от минус 40 до плюс 80 градусов). К каждой дуге крепится дополнительная ветровая оттяжка, что делает конструкцию более устойчивой и позволяет ей выдерживать значительные ветровые нагрузки. В комплекте к шатру идут две стойки из тонкостенной стали. Так что любую из боковых стенок, закрывающих один из входов, можно поставить как козырек.В жаркую погоду можно поднять и зафиксировать вверху все боковые стенки. В дождливую и ветреную погоду можно наоборот закрыть все входы и комфортно переждать непогоду внутри шатра. Подробнее о технологии RAPIDEX®... РазмерыВнутренней палатки200 (L) X 290 (W) X 150(H)CM Тента палатки220 (L) X 300 (W) X 180(H)CM МатериалыВнутренняя палатка: Боковые стенки75D POLYESTER TAFFETA 185T PU 3,000MM швы проварены Передняя и задняя стенки75D POLYESTER TAFFETA 185T PU 3,000MM швы проварены ПолPOLYETHYLENE 10X10 1000D Противомоскитная сеткаPOLYESTER NO SEEUM MESH Тент: Материал крыши тента75D POLYESTER TAFFETA 185T PU 3,000MM швы проварены Материал стен тента75D POLYESTER TAFFETA 185T PU 3,000MM швы проварены Материал юбки75D POLYESTER TAFFETA 185T PU 3,000MM Противомоскитная сетка75D POLYESTER TAFFETA 185T Спецификация по частямКаркасDIA. 11MM ДУГА FIBERGLASS S-CORD плюс ДВЕ СТОЙКИ DIA. 19MM STEEL POLES1 штМолния#8(тент), #5(внутренняя палатка) NYLON COIL ZIPPER Шпилькистальные шпильки dia. 5мм Х 20см26 штВетровые растяжкиP.P STRING DIA. 4ммх 1,5м4 штВетровые растяжкиP.P STRING DIA. 4ммх 2м8 штВетровые растяжкиP.P STRING DIA. 4ммх 3,5м6 штУпаковочная сумкаPOLYESTERTAFFETA2 штОписание 1 штВес: 9 кгЦвет:хаки/желто-горчичный