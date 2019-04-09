Камуфляжный шатер Tengu Mark 66T

Описание товара

Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Tengu Mark 66T Каркасный тент для организации кухни, столовой или склада. При необходимости может быть использован для проживания. Фиберглассовые дуги имеют высокую прочность и небольшой вес. Высокоэффективный камуфляж Flectarn делает тент малозаметным в лесу.юбка по периметрупропитка, задерживающая распространение огнянагруженные элементы тента усилены прочным материаломмолниии тента фиксируются алюминиевым крючкомВес: 10.1 кгТент: Polyester 195T RipStop PU 6000 mmДно: Polyethylene 4000 mmВетроустойчивость : высокаяРазмер: 300х300х195 смРазмер в чехле: 60х26 смКоличество входов: 2Сезонность: зимаДуги: Fib 11ммЦвет: камуфляж