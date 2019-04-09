Палатка Maverick Мультидом 4 Season

Описание товара

Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Особенностью конструкции и конфигурации Maverick мультидом 4 Season является возможность использования этой модели в качестве шатра, кемпинговой палатки и палатки для зимней рыбалки.Основу данной модели так же составляет быстросборный каркас Rapidex Quick Erect System, благодаря которому время установки занимает 2 минуты. Из-за увеличенной толщины дуг (12.7 мм) и своей конфигурации (шестигранник) данная модель имеет очень хорошие показатели по ветроустойчивости. Для летнего использования в палатке продумана очень хорошая вентиляция: пять больших окон и вход дублируются противомоскитными сетками и сверху ветро/водозащитными шторками. Шторки закрываются на замки «молния» и снизу фиксируются на липучки по всей длине. Внутренняя палатка имеет три больших окна, также защищенных противомоскитной сеткой и дублированых ветро/водозащитными шторками на застежках «молния». Они расположены напротив окон внешнего тента. Четыре дополнительных вентиляционных окошка (по два на входе и с тыльной стороны палатки) при использовании ее в холодную погоду закрываются ветро/водозащитными шторками так же на застежках «молния». По низу тент палатки оборудован юбкой. При использовании данной модели зимой вы можете отстегнуть внутреннюю палатку и использовать в качестве палатки для зимней рыбалки внешний тент на быстросборном каркасе Rapidex Quick Erect System. Если застегнуть все защитные шторки на окнах вы сможете комфортно ловить вдвоем, причем у вас поместятся в палатке и санки, и все оборудование для обогревания и две раскладушки. Кроме того, также отстегнув внутреннюю палатку вы получите отличный небольшой шатер для компании из 2-4 человек.Стальные стойки для поддержки козырька в комплек не входят, и как опция тоже не продаются!ХАРАКТЕРИСТИКИ:Общие характеристики Время сборки2 МИН Кол-во мест 2 Кол-во спальных комнат 1 Конструкция каркаса Быстросборный Тип каркаса Внешний Конструкция Кол-во окон 2 Кол-во входов1 Наличие тамбура Есть Основные дуги каркасаDIA. 12.7MM FIBERGLASS SOLID INSTA-SET POLES Габариты и вес Вес (кг) 12,8 Внешний тент300 (Д) X 300 (Ш) X 185 (В) CM Внутренняя палатка275 (Д) X 130 (Ш) X 165 (В) CM Упаковочная сумка105 (Д) X 23 (Ш) X 23 (В) CM Материалы тента и внутренней палатки Стенки тента75D POLYESTER TAFFETA 185T PU 3000MM швы проварены Крыша тента75D POLYESTER TAFFETA 185T PU 3000MM швы проварены Боковые стенки внутренней палатки75D POLYESTER TAFFETA дышащая, 185T водостойкая Перед. и зад. стенки внут. палатки75D POLYESTER TAFFETA, 185T PU 450MM швы проварены Пол внутренней палаткиКаландрированный полиэтилен ламинированный с 2-х сторон Защита Противомоскитная сеткаВсе конструкционные отверстия продублированы противомоскитной сеткой Ветрозащитная юбка Есть по всему периметру, 20 см Герметизация швов Швы проварены Усилиние на углахВсе узлы и углы усилены Дополнительная информация Подвесные полкиЕсть Купольная вентиляциянет Молния#8 (Тент), #5 (Внутренняя палатка). NYLON COIL ZIPPER Ветровые растяжкиДиаметр 4,0MM - 1,5M X 6 шт., 4,0MM - 2,0M X 6 шт. Пластиковый молотокНет Ремкомплект1 шт. Описание1 шт. ШпилькиСтальные шпильки, диаметр 5MM X 20CM, 24 шт