Описание товара

Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Быстросборная палатка Maverick Igloo 3 устанавливается всего за 40 секунд! вместимость – 3 человекабыстро-сборный каркас QuickErectSystem®, шесть дугповышенная ветроустойчивость2 входа2 вентиляционных отверстия в крыше тентатент оборудован юбкой противомоскитная сетка на внутренней палаткеподвесная полочка для мелочейБыстросборная мобильная палатка на 3-х человек. Время сборки 50 секунд.Палатка Igloo от Маверик – это туристическая палатка многоугольной формы, весом в 5.8 кг. Палатка рассчитана на 3 человек комфортного проживания. Так же в палатке есть 2 небольших тамбура для вещей.Высота палатки в спальной зоне составляет 110 см. Палатка оснащена потолочной вентиляцией. Является отличным примером палатки с высокой ветровой нагрузкой. Каркас оснащен 4-мя дугами. Модель “Маверик Igloo” это палатка на уникальном быстросборном каркасе, что выгодно отличает ее от прочих моделей для пешего туризма. На полную установку уйдет всего 40-50 секунд. Каркас выполнен из высокотехнологичного АБС фибергласа (произведено в Южной Корее), что позволяет использовать палатку в сложных погодных условиях (от -40 до +80 градусов). Официальная гарантия на каркас составляет 2 года, независимо от гарантийного случая. 2 входа - выхода, отличная потолочная вентиляция. Оба входа внутренней палатки дублируются противомоскитной сеткой и ветро/водозащитными шторками. На боковых стенках внутренней палатки располагаются сетчатые кармашки для мелких предметов. Кроме того, под куполом внутренней палатки крепится полочка из сетки, на которую можно положить, к примеру, очки, фонарик, документы и т.д. Для улучшения вентиляции в куполе тента имеются четыре треугольных отверстия с противомоскитной сеткой. Сверху вентиляционных отверстий - защитный фартук, предотвращающий попадание воды через эти отверстия во время дождя. По низу палатки тент оборудован юбкой. Безоговорочная гарантия 2 года на быстросборный каркас. Общие характеристики Время сборки40 сек. Кол-во мест 3 Конструкция каркаса Быстросборный Тип каркаса Внешний Конструкция Кол-во окон 2 Кол-во входов2 Наличие тамбура Есть Основные дуги каркасаDIA. 7.9MM FIBERGLASS SOLID INSTA-SET POLES Выносная дуга спаль. помещ.DIA. 7.9MM FIBERGLASS SOLID INSTA-SET POLES Габариты и вес Вес (кг) 5,8 Внешний тент65 + 250 + 50 (Д) X 285 (Ш) X 120 (В) CM Внутренняя палатка235 (Д) X 255 (Ш) X 110 (В) CM, 1 шт Упаковочная сумка77 (Д) X 20 (Ш) X 20 (В) CM Материалы тента и внутренней палатки Внешний тент 75D POLYESTER TAFFETA 185T PU 5000MM швы проварены Боковые стенки внутренней палатки75D POLYESTER TAFFETA дышащий, 185T WR Перед. и зад. стенки внут. палатки75D POLYESTER TAFFETA, 185T PU 450MM швы проварены Пол внутренней палатки75D POLYESTER TAFFETA, 185T PU 5000MM, швы проварены Защита Противомоскитная сеткаВсе конструкционные отверстия продублированы противомоскитной сеткой Ветрозащитная юбка Есть по всему периметру, 15 см Герметизация швов Швы проварены Усилиние на углахВсе узлы и углы усилены Дополнительная информация Подвесные полкиЕсть Купольная вентиляцияЕсть Молния#5(внутренняя палатка и тент) NYLON COIL ZIPPER Ветровые растяжкиДиаметр 4,0MM - 2,0M Х 7 шт Пластиковый молотокНет Ремкомплект1 шт. Описание1 шт. Шпилькистальные шпильки диаметр 5ММ Х 20СМ, 16 шт