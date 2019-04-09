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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              6 690

              Палатка Tramp Scout 2 V2 [TRT 55]

              Телефон
              +78123854233
              Продавец
              PiterMag
              0
              Описание товара
              Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Цвет - темно-зеленый с желтыми вставками Модель 2019 года. Тент 6000 мм. Каркас Durapole (армированный фибергласс).Двухслойная палатка с двумя входами Два вентиляционных клапана Все швы проклеены Палатка Tramp Scout 2 идеальна для туристических походов в весеннее, летнее и осеннее время Тент: 100% полиэстер 75D/190T RipStop PU 6000 мм в ст Внутр. палатка: 100% дышащий полиэстер Дно: 100% полиэстр, 75D/190T 8000 мм в ст Каркас: 8.5 мм durapole Количество мест: 2 Вес: 3700 г
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