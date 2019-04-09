Палатка Tramp Sputnik 2 V2

Описание товара

Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Tramp Sputnik 2 предельно легкая однослойная палатка с одним входом, модель 2019 года.Внешний тент палатки устойчив к ультрафиолетовому излучению Внешний тент имеет пропитку, задерживающую распространение огня В качестве каркаса используются любые телескопические палки Все швы проклеены Идеальна для серьезных туристических походов в любое время года и любых погодных условиях На палатках Tramp Sputnik 2019 года вход дублируется москитной сеткой! Тент: 100% полиэстер 75D/190T Diamond RipStop PU, 8000 мм в ст Дно: 100% полиэстер 75D/190T PU 10000 мм в ст