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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              5 500

              Палатка Tramp Sputnik 2 V2

              Телефон
              +78123854233
              Продавец
              PiterMag
              0
              Описание товара
              Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Tramp Sputnik 2 предельно легкая однослойная палатка с одним входом, модель 2019 года.Внешний тент палатки устойчив к ультрафиолетовому излучению Внешний тент имеет пропитку, задерживающую распространение огня В качестве каркаса используются любые телескопические палки Все швы проклеены Идеальна для серьезных туристических походов в любое время года и любых погодных условиях На палатках Tramp Sputnik 2019 года вход дублируется москитной сеткой! Тент: 100% полиэстер 75D/190T Diamond RipStop PU, 8000 мм в ст Дно: 100% полиэстер 75D/190T PU 10000 мм в ст
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