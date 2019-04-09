Кемпинговая палатка Tramp Eagle 4 [TRT 86]

Описание товара

Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Палатка Tramp Eagle 4 V2, модель 2019 года, тент 5000 мм:Жесткая ветроустойчивая конструкция Каркас Durapole.Двухслойная кемпинговая палатка с двумя входами, большим тамбуром Входы всех спальных отделений продублированы москитной сеткой Тент палатки оборудован юбкой Два спальных отделения Два больших вентиляционных окна Все швы проклеены Съемный пол из терпаулинга Тент: 100% полиэстер 75D/190T Dry Tech PU 5000 мм в ст Внутр. палатка: 100% дышащий полиэстер Дно: армированный полиэтилен (терпаулинг) Каркас: фибергласс 9,5/11 + сталь 16 мм Количество мест: 4 Вес: 13400 г