Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              17 900

              Кемпинговая палатка Tramp Eagle 4 [TRT 86]

              Телефон
              +78123854233
              Продавец
              PiterMag
              0
              Описание товара
              Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Палатка Tramp Eagle 4 V2, модель 2019 года, тент 5000 мм:Жесткая ветроустойчивая конструкция Каркас Durapole.Двухслойная кемпинговая палатка с двумя входами, большим тамбуром Входы всех спальных отделений продублированы москитной сеткой Тент палатки оборудован юбкой Два спальных отделения Два больших вентиляционных окна Все швы проклеены Съемный пол из терпаулинга Тент: 100% полиэстер 75D/190T Dry Tech PU 5000 мм в ст Внутр. палатка: 100% дышащий полиэстер Дно: армированный полиэтилен (терпаулинг) Каркас: фибергласс 9,5/11 + сталь 16 мм Количество мест: 4 Вес: 13400 г
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store