Туристическая палатка VauDe Campo Family 5P

Описание товара

Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Мини-версия семейной палатки. Идеальна для туризма. Характеристики Палатка VauDe Campo FamilyВес 6.3количество мест 5количество входов 2количество тамбуров 2внешние габариты 400х260х205размер в упаковке 60 x 25внешний тент 70D Polyester 185T PU coated 3.000mmвнутренняя палатка 70D Polyamid Ripstop 210Tпол 70D Polyamid 190T PU coated 5.000mmкаркас Al 6061 T9