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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              26 910

              Туристическая палатка VauDe Campo Family 5P

              Телефон
              +78123854233
              Продавец
              PiterMag
              0
              Описание товара
              Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Мини-версия семейной палатки. Идеальна для туризма. Характеристики Палатка VauDe Campo FamilyВес 6.3количество мест 5количество входов 2количество тамбуров 2внешние габариты 400х260х205размер в упаковке  60 x 25внешний тент 70D Polyester 185T PU coated 3.000mmвнутренняя палатка 70D Polyamid Ripstop 210Tпол 70D Polyamid 190T PU coated 5.000mmкаркас Al 6061 T9 
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