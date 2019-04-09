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PiterMag
Туристическая палатка VauDe Campo Family 5P
Добавлено
09.04.2019
26 910
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Туристическая палатка VauDe Campo Family 5P
Телефон
+78123854233
Продавец
PiterMag
0
Описание товара
Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Мини-версия семейной палатки. Идеальна для туризма. Характеристики Палатка VauDe Campo FamilyВес 6.3количество мест 5количество входов 2количество тамбуров 2внешние габариты 400х260х205размер в упаковке 60 x 25внешний тент 70D Polyester 185T PU coated 3.000mmвнутренняя палатка 70D Polyamid Ripstop 210Tпол 70D Polyamid 190T PU coated 5.000mmкаркас Al 6061 T9
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