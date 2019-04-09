Trek Planet Aqua Tent палатка для душа или туалета

Описание товара

Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Универсальный Тент для душа Trek Planet Aqua Tent применяется для организации душа или туалета в походе или при длительном кемпинге. Оборудован верхней вентиляцией.Модель 2019 года.Можно использовать для организации душа или туалета в полевых условиях. Размер165 х 165 х 200 смТент Полиэстер, пропитка PU Водостойкость тента 800 ммДуги Стеклопластик 9,5 мм Размер в чехле 15 х 15 х 59 см Вес 2,9 кг