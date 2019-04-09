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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              3 690

              Trek Planet Aqua Tent палатка для душа или туалета

              Телефон
              +78123854233
              Продавец
              PiterMag
              0
              Описание товара
              Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Универсальный Тент для душа Trek Planet Aqua Tent применяется для организации душа или туалета в походе или при длительном кемпинге. Оборудован верхней вентиляцией.Модель 2019 года.Можно использовать для организации душа или туалета в полевых условиях. Размер165 х 165 х 200  смТент Полиэстер, пропитка PU Водостойкость тента 800  ммДуги Стеклопластик 9,5 мм Размер в чехле 15 х 15 х 59 см Вес 2,9  кг
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