Палатка Trek Planet Palermo 2

Описание товара

Возможны доставка и самовывоз. Кассовый чек и гарантийный талон. Принимаем наличные, банковские карты, электронные деньги, безнал. Trek Planet Palermo 2 куполообразная палатка с компактным тамбуром. Полностью защищенный от непогоды вход с москитной сеткой. Вентиляция. На потолке палатки trek planet Palermo 2 имеется липучка для крепления фонарика. Модель 2019 годаПалатка легко и быстро устанавливается,Тент палатки из полиэстера, с пропиткой PU водостойкостью 2000 мм, надежно защитит от дождя и ветра,Все швы проклеены,Внутренняя палатка, выполненная из"дышащего" полиэстера, обеспечивает вентиляцию помещения и позволяет конденсату испаряться, не проникая внутрь палатки,Каркас выполнен из прочного стеклопластика,Дно изготовлено из прочного армированного полиэтилена,Удобная D-образная дверь на входе во внутреннюю палатку,Москитная сетка на входе в спальное отделение в полный размер двери,Вентиляционный клапан, Внутренние карманы для мелочей,Возможность подвески фонаря в палатке.Палатка упакована в сумку-чехол с ручками, застегивающуюся на застежку-молнию.Мест: 2Материалы: тент - полиэстер, PU, внутренняя палатка - полиэстер Пол: РЕ Швы: проклеенные Стойки: стекловолокно 7.9 мм Водостойкость: 2000 мм водяного столбаРазмеры: ширина: 160 смдлина: 205+90 смвысота: 110 см Размер упаковки: длина: 58 см диаметр: 14 см Вес: 3.4 кг