Стеллаж 1500х700х500х4полки

Описание товара

Глубина может быть от 30см до 80см. С шагом в 10см

Абсолютно новые в заводской упаковке стеллажи- от 1290руб.в зав-ти от размеров стеллажа.

Каждый стеллаж имеет 4полки, 4ножки, подпяточники и весь крепёж.

Каждая полка имеет 1-2 ребра жёсткости.

Собираются элементарно с помощью болтов и гаек.

Высота имеется: 1м, 1,2м, 1,5м, 1,8м, 2м, 2,2м и 2,5метра

Ширина: 0,7м, 1м, 1,2м и 1,5м.

Глубина 0,3м, 0,4м, 0,5м, 0,6м, 0,7м, 0,8м.

По 4 полки и 4ножки стойки в каждом стеллаже. + Подпяточники и весь необходимый крепёж для сборки.