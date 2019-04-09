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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              1 290

              Стеллаж 1500х700х500х4полки

              Телефон
              +79200519752
              Продавец
              ПАРТНЕР
              0
              Описание товара
              Глубина может быть от 30см до 80см. С шагом в 10см
              Абсолютно новые в заводской упаковке стеллажи- от 1290руб.в зав-ти от размеров стеллажа.
              Каждый стеллаж имеет 4полки, 4ножки, подпяточники и весь крепёж.
              Каждая полка имеет 1-2 ребра жёсткости.
              Собираются элементарно с помощью болтов и гаек.
              Высота имеется: 1м, 1,2м, 1,5м, 1,8м, 2м, 2,2м и 2,5метра
              Ширина: 0,7м, 1м, 1,2м и 1,5м.
              Глубина 0,3м, 0,4м, 0,5м, 0,6м, 0,7м, 0,8м.
              По 4 полки и 4ножки стойки в каждом стеллаже. + Подпяточники и весь необходимый крепёж для сборки.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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