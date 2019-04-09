Стеллаж 1500х700х500х4полки

Описание товара
Глубина может быть от 30см до 80см. С шагом в 10см
Абсолютно новые в заводской упаковке стеллажи- от 1290руб.в зав-ти от размеров стеллажа.
Каждый стеллаж имеет 4полки, 4ножки, подпяточники и весь крепёж.
Каждая полка имеет 1-2 ребра жёсткости.
Собираются элементарно с помощью болтов и гаек.
Высота имеется: 1м, 1,2м, 1,5м, 1,8м, 2м, 2,2м и 2,5метра
Ширина: 0,7м, 1м, 1,2м и 1,5м.
Глубина 0,3м, 0,4м, 0,5м, 0,6м, 0,7м, 0,8м.
По 4 полки и 4ножки стойки в каждом стеллаже. + Подпяточники и весь необходимый крепёж для сборки.