Стеллаж для поддонов 2200х1100х1000

Описание товара

Элементы рамы соединяются болтами. Этим достигаются прочные и высококачественные соединения. Ширина рам может быть 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. Высота стеллажной рамы определяется высотой верхнего уровня хранения с необходимым технологическим запасом от 40 мм до 500 мм. Стойки рам цельные (без стыков) максимальной длиной до 12 м и очень аккуратно перфорированы при электронном контроле. Шаг переустановки балок 50 мм. Нагрузка на одну секцию до 21000 кг.

Опорные пятки, входящие в комплект рам, изготавливаются из листовой стали толщиной 4 мм, крепятся к стойкам стеллажных рам при помощи болтовых соединений через отверстия перфорации.

Для сглаживания неровностей пола используются металлические пластины различной толщины. Компенсируется неровность пола величиной до 50 мм (подбирается необходимая толщина пакета).

Фронтальные грузовые стеллажи крепятся к полу склада при помощи анкеров сквозь отверстия в опорных пятках рам. Обычная схема анкерения – по 2 клиновых анкера диаметром 10-12 мм и длинной 100-140 мм на каждую опорную пятку. Схема анкерения может быть ослаблена или усилена в зависимости от конкретного случая нагрузки на стеллаж.



Фронтальные паллетные стеллажи применяются: на мелких складах и крупных предприятиях; на оптовых базах; в торговых залах магазинов; в производственных цехах; на складах для хранения охлажденной или замороженной продукции. Благодаря таким изделиям внутри помещения сохраняется порядок, который соответствует требованиям безопасности.



Фронтальные стеллажи, изготавливаемые нашей компанией из высокопрочного металлопроката, пользуются повышенным спросом у тех заказчиков, которым необходимо организовать не только складирование большого количества грузов, но и обеспечить удобный и максимально быстрый доступ к ним.



Мы предлагаем фронтальные стеллажи по самым привлекательным ценам.



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