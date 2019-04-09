Банкетка медицинская со спинкой

Описание товара

Здравствуйте! Продаем металлическую мебель от завода, стеллажи.



банкетка со спинкой цена 5.150

банкетка без спинки цена 3.200



Можете посмотреть все нажав ООО ПАРТНЕР выделено синим цветом.



Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 840x1500x550

Вес, кг: 20

Номинальная нагрузка на ложе: 180

Цвет: белый

Тип покрытия: каркас: полимерно- порошковое



Банкетка медицинская предназначена для оснащения медицинских кабинетов, постов медсестер, для приемного покоя больниц, травмпунктов, поликлиник и других медицинских учреждений.

банкетка представляет собой сборно-разборную конструкцию

каркас - стальные трубы квадратного сечения 25*25*1,5мм

сиденье и спинка изготовлены из ДСП 16мм с настилом из поролона 20мм, размер спинки 1500/250

угол наклона 12˚, углы сиденья и спинки закруглены

обивка: высококачественная искусственная кожа, полумягкая светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств

Поставляется в разобранном виде.

Под заказ возможно изготовление обивки в цветах: светло-серый и темно-серый.