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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              5 150

              Банкетка медицинская со спинкой

              Телефон
              +79200519752
              Продавец
              ПАРТНЕР
              0
              Описание товара
              Здравствуйте! Продаем металлическую мебель от завода, стеллажи.

              банкетка со спинкой цена 5.150 
              банкетка без спинки цена 3.200

              Можете посмотреть все нажав ООО ПАРТНЕР выделено синим цветом.

              Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 840x1500x550
              Вес, кг: 20
              Номинальная нагрузка на ложе: 180
              Цвет: белый
              Тип покрытия: каркас: полимерно- порошковое

              Банкетка медицинская предназначена для оснащения медицинских кабинетов, постов медсестер, для приемного покоя больниц, травмпунктов, поликлиник и других медицинских учреждений.
              банкетка представляет собой сборно-разборную конструкцию
              каркас - стальные трубы квадратного сечения 25*25*1,5мм
              сиденье и спинка изготовлены из ДСП 16мм с настилом из поролона 20мм, размер спинки 1500/250
              угол наклона 12˚, углы сиденья и спинки закруглены
              обивка: высококачественная искусственная кожа, полумягкая светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств
              Поставляется в разобранном виде.
              Под заказ возможно изготовление обивки в цветах: светло-серый и темно-серый.
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