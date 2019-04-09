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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              14 950

              Шкаф инструментальный арт 1995-023000

              Телефон
              +79200519752
              Продавец
              ПАРТНЕР
              0
              Описание товара
              Цена за шкаф фото №1 по другим уточняйте.
              металлическая мебель, шкафы, верстаки, стеллажи.

              предназначены для хранения инструментов, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах
              изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371
              возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах
              ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа
              комплектуются ключевыми замками с ручками (Burg GSC813, 2 ключа в комплекте)
              максимальная нагрузка на шкаф ТС 1995 – 500 кг
              максимальная нагрузка на полку - 80 кг
              шаг регулирования высоты полки - 50 мм
              поставляются в разобранном виде
              Комплектация:
              TC шкаф инструментальный TC-1995 - 1шт
              TC полка большая TCSh 95х47 - 3шт
              TC экран перфорированный TCS 50x43 - 2шт
              Полка малая SSh - 1шт
              Держатель ключей WH - 1шт
              Полка для баллончиков ScSh - 1шт
              Держатель инструмента TH - 1шт
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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