Шкаф инструментальный арт 1995-023000

Цена за шкаф фото №1 по другим уточняйте. металлическая мебель, шкафы, верстаки, стеллажи.
предназначены для хранения инструментов, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371 возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа комплектуются ключевыми замками с ручками (Burg GSC813, 2 ключа в комплекте) максимальная нагрузка на шкаф ТС 1995 – 500 кг максимальная нагрузка на полку - 80 кг шаг регулирования высоты полки - 50 мм поставляются в разобранном виде Комплектация: TC шкаф инструментальный TC-1995 - 1шт TC полка большая TCSh 95х47 - 3шт TC экран перфорированный TCS 50x43 - 2шт Полка малая SSh - 1шт Держатель ключей WH - 1шт Полка для баллончиков ScSh - 1шт Держатель инструмента TH - 1шт