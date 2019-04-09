Шкаф инструментальный арт 1995-023000

Описание товара

Цена за шкаф фото №1 по другим уточняйте.

металлическая мебель, шкафы, верстаки, стеллажи.



предназначены для хранения инструментов, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах

изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371

возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах

ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа

комплектуются ключевыми замками с ручками (Burg GSC813, 2 ключа в комплекте)

максимальная нагрузка на шкаф ТС 1995 – 500 кг

максимальная нагрузка на полку - 80 кг

шаг регулирования высоты полки - 50 мм

поставляются в разобранном виде

Комплектация:

TC шкаф инструментальный TC-1995 - 1шт

TC полка большая TCSh 95х47 - 3шт

TC экран перфорированный TCS 50x43 - 2шт

Полка малая SSh - 1шт

Держатель ключей WH - 1шт

Полка для баллончиков ScSh - 1шт

Держатель инструмента TH - 1шт