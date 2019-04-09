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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              1 950

              Стеллаж металлический 180х100х40х3

              Телефон
              +79200519752
              Продавец
              ПАРТНЕР
              0
              Описание товара
              В наличии любые варианты размеров.

              Болтовое соединение - просто и надежно
              Шаг креплений 25 мм - полки там, где нужно
              Сталь 0,7 мм - на 15% надежнее
              Экономия 10-15% при сборке в линейку
              Итальянская порошковая краска - красиво и долговечно
              Металлические стойки, полки пожаробезопасно.

              ДОСТАВКА И МОНТАЖ
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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