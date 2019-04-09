Стеллаж металлический 180х100х40х3

Описание товара

В наличии любые варианты размеров.



Болтовое соединение - просто и надежно

Шаг креплений 25 мм - полки там, где нужно

Сталь 0,7 мм - на 15% надежнее

Экономия 10-15% при сборке в линейку

Итальянская порошковая краска - красиво и долговечно

Металлические стойки, полки пожаробезопасно.



ДОСТАВКА И МОНТАЖ