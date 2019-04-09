Мотобуксировщик Вепс winter от производителя

Описание товара

Во многом лучше других:

Взаимозаменяемость всех узлов; Ручка газа от снегохода «Тайга»; Улучшенный фаркоп; Самый большой угол атаки из всех мотобуксировщиков; Мощная светодиодная фара 18Ват;

Блок зажигания с «противоугонной системой»; Катковая подвеска (все сезонная): Передний привод обеспечивает повышенную проходимость; Усиленная рама;

Защита звезды и цепи металлической пластиной; Откидной металлический капот с защитой от вибрации; Успокоитель цепи;

Резиновые подушки под двигателем. Различные вариации расцветок мотобуксировщиков;

По желанию заказчика производим улучшения буксировщика: Ручки с подогревом; электростартер с установкой АКБ; Доп. освещение; Различные варианты двигателей (6,5 л.с.; 9 л.с.; 13 л.с.; 15 л.с.) SamSan или Lifan; Возможна установка склизовой подвески (без внесения изменений в конструкцию рамы) и многое другое. Дополнительно по желанию укомплектовываем волокушами (металл либо пластик) с сцепное устройство с демпфером! Возможна продажа комплектующих!!!!

Оптовикам скидки!!!