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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              47 000

              Мотобуксировщик Вепс winter от производителя

              Телефон
              +79201390199
              Продавец
              Техмар
              0
              Описание товара
              Во многом лучше других:
              Взаимозаменяемость всех узлов; Ручка газа от снегохода «Тайга»; Улучшенный фаркоп; Самый большой угол атаки из всех мотобуксировщиков; Мощная светодиодная фара 18Ват;
              Блок зажигания с «противоугонной системой»; Катковая подвеска (все сезонная): Передний привод обеспечивает повышенную проходимость; Усиленная рама;
              Защита звезды и цепи металлической пластиной; Откидной металлический капот с защитой от вибрации; Успокоитель цепи;
              Резиновые подушки под двигателем. Различные вариации расцветок мотобуксировщиков;
              По желанию заказчика производим улучшения буксировщика: Ручки с подогревом; электростартер с установкой АКБ; Доп. освещение; Различные варианты двигателей (6,5 л.с.; 9 л.с.; 13 л.с.; 15 л.с.) SamSan или Lifan; Возможна установка склизовой подвески (без внесения изменений в конструкцию рамы) и многое другое. Дополнительно по желанию укомплектовываем волокушами (металл либо пластик) с сцепное устройство с демпфером! Возможна продажа комплектующих!!!!
              Оптовикам скидки!!!
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