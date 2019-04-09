Описание товара

характеристики устройства:

Модель с повышенной жесткостью конструкции.

Единовременный объем загрузки бункера - до 100 кг

Регулируемый объем рассыпки 1-2 кг на 1м2

Вес - 54 кг Размеры 1480х700х800 (ДхШхВ в транспортном положении)



Тележка для топпинга разработана на базе уже сложившегося на рынке аналогичного оборудования с собственной существенной доработкой по улучшению конструкции. Тележка для топпинга имеет простую, надежную, соответствующую представлению современным стандартам технологий, качества и внешнего вида устройствам, обслуживающим одним оператором не требующего специальной подготовки. Она выполнена с применением обработки лазерной резкой качественной стали и на основе надежных комплектующих. Дозатор снабжён удобным механизмом регулировки для равномерного расхода распределяемой смеси с несколькими фиксированными положениями, расположенной на ручке тележки, которая в свою очередь имеет рабочее и транспортное положение для удобства хранения и перемещения с объекта на объект. Увеличенная ширина пневматических колес позволяет не оставлять колейного следа на обрабатываемой поверхности бетона. Лезвия бункера закреплены на независимых полуосях ведущих колес. Такой подход позволяет существенно улучшить маневренность тележки. Подшипники закрытого типа находятся в недоступной от агрессивной среды местах. Бункер защищен специальной сеткой для предотвращения попадания посторонних предметов внутрь и двумя ножами для быстрого вскрытия мешков со смесью. Удобная, откидывающаяся подножка позволит комфортно зафиксировать тележку для загрузки и парковки. Конструкция полностью разборная, что позволяет выполнить ремонт вне заводских условий. Окраска металла выполнена в соответствии техническими нормами и может сочетать в себе различные комбинации RAL. Мы обеспечиваем данное устройство фирменной гарантией и готовы предложить послегарантийное обслуживание на весь срок его эксплуатации.