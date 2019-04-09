Диски R13, К-17"Компас", 4*98(100), цо 67,1(58,5)

Описание товара

Литые диски R13 в Красноярске

Обладателям отечественных автомобилей наверняка придутся по вкусу литые диски облегченной конструкции R13. Прекрасное соотношение качества и цены!

Подходят на все модели LADA, многие японские малолитражки и т.п





Более подробный список применяемости данных дисков смотрите ниже.





Производителем была разработана специальная конструкция диска, способствующая меньшему износу агрегатов подвески, тормозов и подшипников ступиц. На заводе побеспокоились и о внешнем виде автомобиля, спроектировав комплектующие, воплощающие последние тренды колесной моды. Товар, включающий в себя все вышеописанные достоинства, можно приобрести по ценам, доступным среднестатистическому автомобилисту.





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Каждый литой диск производства"КиК"-это гарантия качества и безопасности, подтвержденная сертификатом соответствия ГОСТ-Р 50511-93. Менеджмент системы качества, действующий на предприятии соответствует международному стандарту ISO/TS16949:2002. предприятие гарантирует,что в случае правильной эксплуатации, колесо не изменит своих потребительских свойств и технических характеристик: не изменится внешний вид, не появятся дефекты на колесах в виде трещин, расколов, отколов металла и т.п., не произойдет частичного или полного разрушения колеса или лакокрасочного покрытия. Гарантия завода на диски 1 год с момента продажи.





Отдельные элементы лицевой поверхности диска цвета"домино", окрашенного глянцевым черным цветом, протачиваются алмазным резцом. Технология алмазной проточки открывает благородный цвет алюминия. Последующее нанесение защитных слоев лака придает обработанным элементам диска зеркальный блеск. Сочетание глянцевой черной окраски и алмазной проточки подчеркивает яркий незабываемый контраст диска