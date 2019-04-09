R15,K-47«Крузо»,4*98(100,108, 114.3)

Описание товара

вылет: 25,30,38,40,48,50.

ЦО: 54,1(58.5, 60.1, 63.25, 65.1, 66.1, 67.1,)

Литые диски R15

Представляем вашему вниманию литые колесные диски R15, модель K-47 «Крузо» Эта продукция российского производства, имея отличные качественные характеристики, идеально сочетается с техническими параметрами транспортного средства, для которого она предназначается.

Подходят на все модели LADA, многие японские малолитражки и многие другие.

Более подробный список применяемости данных дисков смотрите ниже.





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Каждый литой диск производства"КиК"-это гарантия качества и безопасности, подтвержденная сертификатом соответствия ГОСТ-Р 50511-93. Менеджмент системы качества, действующий на предприятии соответствует международному стандарту ISO/TS16949:2002. предприятие гарантирует,что в случае правильной эксплуатации, колесо не изменит своих потребительских свойств и технических характеристик: не изменится внешний вид, не появятся дефекты на колесах в виде трещин, расколов, отколов металла и т.п., не произойдет частичного или полного разрушения колеса или лакокрасочного покрытия. Гарантия завода на диски 1 год с момента продажи.





Отдельные элементы лицевой поверхности диска цвета"домино", окрашенного глянцевым черным цветом, протачиваются алмазным резцом. Технология алмазной проточки открывает благородный цвет алюминия. Последующее нанесение защитных слоев лака придает обработанным элементам диска зеркальный блеск. Сочетание глянцевой черной окраски и алмазной проточки подчеркивает яркий незабываемый контраст диска