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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              4 610

              R16,K-117 «Камчатка»5*139.7, цо 110.1(95.3, 98)

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Литые, диски., Диски, на, легковой, автомобиль.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
              0
              Описание товара

              Литые диски R16

              Обладатели автомобилей не понаслышке знакомы с влиянием качества дисков на ходовые характеристики транспортного средства. Немаловажным является и внешний вид «железного коня». Мы предлагаем покупателям стильные литые диски K-117«Камчатка».


              Подходят на UAZ, KIA SPORTAGE, все модели НИВА и CHEVROLET НИВA.

              Более подробный список применяемости данных дисков смотрите ниже.


              У нас представлено широкое разнообразие литых дисков типоразмера R16.


              Заказывайте на сайте или позвоните нам сами!


              Удобный подбор по автомобилю с помощью каталога.

              У нас большой каталог размеров практически на любой автомобиль.

              БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА.


              Каждый литой диск производства"КиК"-это гарантия качества и безопасности, подтвержденная сертификатом соответствия ГОСТ-Р 50511-93. Менеджмент системы качества, действующий на предприятии соответствует международному стандарту ISO/TS16949:2002. предприятие гарантирует,что в случае правильной эксплуатации, колесо не изменит своих потребительских свойств и технических характеристик: не изменится внешний вид, не появятся дефекты на колесах в виде трещин, расколов, отколов металла и т.п., не произойдет частичного или полного разрушения колеса или лакокрасочного покрытия. Гарантия завода на диски 1 год с момента продажи.

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