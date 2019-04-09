R16,K-117 «Камчатка»5*139.7, цо 110.1(95.3, 98)

Описание товара

Литые диски R16

Обладатели автомобилей не понаслышке знакомы с влиянием качества дисков на ходовые характеристики транспортного средства. Немаловажным является и внешний вид «железного коня». Мы предлагаем покупателям стильные литые диски K-117«Камчатка».





Подходят на UAZ, KIA SPORTAGE, все модели НИВА и CHEVROLET НИВA.

Более подробный список применяемости данных дисков смотрите ниже.





У нас представлено широкое разнообразие литых дисков типоразмера R16.





Заказывайте на сайте или позвоните нам сами!





Удобный подбор по автомобилю с помощью каталога.

У нас большой каталог размеров практически на любой автомобиль.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА.





Каждый литой диск производства"КиК"-это гарантия качества и безопасности, подтвержденная сертификатом соответствия ГОСТ-Р 50511-93. Менеджмент системы качества, действующий на предприятии соответствует международному стандарту ISO/TS16949:2002. предприятие гарантирует,что в случае правильной эксплуатации, колесо не изменит своих потребительских свойств и технических характеристик: не изменится внешний вид, не появятся дефекты на колесах в виде трещин, расколов, отколов металла и т.п., не произойдет частичного или полного разрушения колеса или лакокрасочного покрытия. Гарантия завода на диски 1 год с момента продажи.