R14, K-37 «Корвет», 4*98(100,108), 5*100

Описание товара

Литые диски R14

Предлагаем Вам литые диски КИК для автомобиля типоразмера R14, модель K-37 «Корвет». Уверены, наше предложение станет для вас наиболее выгодным, ведь мы реализуем данную продукцию напрямую от производителя, минуя посредников и устанавливая на нее самую низкую стоимость.

Подходят на все модели LADA, многие японские малолитражки и многие другие, подходящие модели автомобилей смотрите ниже или позвоните и мы сделаем для Вас, подбор по автомобилю с помощью каталога. У нас большой каталог размеров на правктически любой автомобиль.

Более подробный список применяемости данных дисков смотрите ниже.





Поверьте, вы не найдете литые автомобильные диски R14 доступнее чем у нас. Причем их отменное качество подтверждают и соответствующая сертификационная документация, и многочисленные положительные отзывы наших постоянных клиентов.





Каждый литой диск производства"КиК"-это гарантия качества и безопасности, подтвержденная сертификатом соответствия ГОСТ-Р 50511-93. Менеджмент системы качества, действующий на предприятии соответствует международному стандарту ISO/TS16949:2002. предприятие гарантирует,что в случае правильной эксплуатации, колесо не изменит своих потребительских свойств и технических характеристик: не изменится внешний вид, не появятся дефекты на колесах в виде трещин, расколов, отколов металла и т.п., не произойдет частичного или полного разрушения колеса или лакокрасочного покрытия. Гарантия завода на диски 1 год с момента продажи.





Отдельные элементы лицевой поверхности диска цвета"домино", окрашенного глянцевым черным цветом, протачиваются алмазным резцом. Технология алмазной проточки открывает благородный цвет алюминия. Последующее нанесение защитных слоев лака придает обработанным элементам диска зеркальный блеск. Сочетание глянцевой черной окраски и алмазной проточки подчеркивает яркий незабываемый контраст диска