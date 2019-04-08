Терраса, веранда, крыльцо

Описание товара
Делаем дорого и качественно.
Комфортный офис на Спутнике, много образцов.
Для сложного проекта есть штатный архитектор, визуализация, специалисты по кровле, сварщики.
Премиум-материалы.
Пристроим, построим с нуля, отделаем.
Крыльцо, терраса, веранда, ступени, ограждения.
Материалы и работы под ключ: сварка металлокаркаса, укладка террасной доски, обшивка, кровля, подшивка потолка и т.д.
Террасная доска и ступени из ДПК (не гниет, не выцветает, нет проблем дерева), фиброцементные панели, любой кровельный и фасадный материал.