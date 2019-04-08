Терраса, веранда, крыльцо

Описание товара

Делаем дорого и качественно.

Комфортный офис на Спутнике, много образцов.

Для сложного проекта есть штатный архитектор, визуализация, специалисты по кровле, сварщики.

Премиум-материалы.



Пристроим, построим с нуля, отделаем.

Крыльцо, терраса, веранда, ступени, ограждения.

Материалы и работы под ключ: сварка металлокаркаса, укладка террасной доски, обшивка, кровля, подшивка потолка и т.д.

Террасная доска и ступени из ДПК (не гниет, не выцветает, нет проблем дерева), фиброцементные панели, любой кровельный и фасадный материал.