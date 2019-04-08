Заборы премиум

Описание товара

Делаем дорого и качественно.

Комфортный офис в центре.

Для сложного проекта есть штатный архитектор, визуализация, монтажники, сварщики.

Премиум-материалы.



Современные и красивые заборы (не дерево!)

Материалы и работы под ключ.

Работаем с заборной доской из ДПК или фиброцемента CEDRAL (не гниет, не выцветает, нет проблем дерева)