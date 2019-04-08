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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
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              Кровельный материал Металлочерепица Мягкая кровля

              Телефон
              +74722407337
              Продавец
              Латитудо
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              Описание товара
              Специализированная кровельная компания.
              Официальный дилер.
              Продажа любых кровельных материалов:
              - металлочерепица, профлист
              - мягкая битумная кровля
              - плоская кровля
              - композитная, керамическая и цементно-песчаная черепица
              - утеплители, пленки, крепеж.
              Монтаж кровли под ключ при необходимости.
              Склад, доставка.
              Выезд на замер, расчет, подбор комплектующих, смета.
              Приходите в офис или вызывайте кровельщика на объект.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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