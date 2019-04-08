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BEGETON | ART
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Латитудо
Кровельный материал Металлочерепица Мягкая кровля
Добавлено
08.04.2019
0
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Кровельный материал Металлочерепица Мягкая кровля
Телефон
+74722407337
Продавец
Латитудо
0
Описание товара
Специализированная кровельная компания.
Официальный дилер.
Продажа любых кровельных материалов:
- металлочерепица, профлист
- мягкая битумная кровля
- плоская кровля
- композитная, керамическая и цементно-песчаная черепица
- утеплители, пленки, крепеж.
Монтаж кровли под ключ при необходимости.
Склад, доставка.
Выезд на замер, расчет, подбор комплектующих, смета.
Приходите в офис или вызывайте кровельщика на объект.
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