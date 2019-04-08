Кровельный материал Металлочерепица Мягкая кровля

Описание товара

Специализированная кровельная компания.

Официальный дилер.

Продажа любых кровельных материалов:

- металлочерепица, профлист

- мягкая битумная кровля

- плоская кровля

- композитная, керамическая и цементно-песчаная черепица

- утеплители, пленки, крепеж.

Монтаж кровли под ключ при необходимости.

Склад, доставка.

Выезд на замер, расчет, подбор комплектующих, смета.

Приходите в офис или вызывайте кровельщика на объект.