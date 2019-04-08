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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
              48 000

              235/45/18 данлоп зимние нешипованная

              Телефон
              +79203046668
              Продавец
              БеарМаркет
              0
              Описание товара
              Ширина профиля: 235
              Высота профиля: 45
              Диаметр: 18
              Сезонность: зимние нешипованные
              Адрес: Смоленская область, Рославль 
              4новых колёса

              Производитель резины: Данлоп
              Модель: Winter maxx wm 02
              Пробег (в сезонах): 0
              Остаток протектора: 100 %
              Состояние: Новая
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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