Задний бампер гранта спорт оригинал

Описание товара

Оригинальный задний бампер гранта спорт.!!!!(машину сам покупал в салоне новую)

Требует ремонта( пайка пластика и покраска).стоимость ремонта пластика 500₽.

Все можно сделать без проблем.себе купил новый.

Отправка транспортной компанией.

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