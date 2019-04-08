Воссен р17 ваз

Описание товара

Диаметр: 17

Тип диска: литые

Сезонность: летние

Ширина профиля: 205

Высота профиля: 40

Количество отверстий: 4

Диаметр расположения отверстий: 98

Адрес: Смоленская область, Рославль



Ровные , не варенные,на одном диске есть царапина

Резина нексен, протектор хороший

Покупал в прошлом году все новым