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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
              35 000

              Воссен р17 ваз

              Телефон
              +79203046668
              Продавец
              БеарМаркет
              0
              Описание товара
              Диаметр: 17
              Тип диска: литые
              Сезонность: летние
              Ширина профиля: 205
              Высота профиля: 40
              Количество отверстий: 4
              Диаметр расположения отверстий: 98
              Адрес: Смоленская область, Рославль 

              Ровные , не варенные,на одном диске есть царапина
              Резина нексен, протектор хороший 
              Покупал в прошлом году все новым
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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