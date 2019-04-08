Firestone Ice cruiser 7 205/55/16 шипы

Описание товара

Диаметр: 16

Тип диска: литые

Сезонность: зимние шипованные

Ширина профиля: 205

Высота профиля: 55

Количество отверстий: 4

Диаметр расположения отверстий: 100. Резина и диски практически новые

Пробег совсем маленький

Стояли на Веста кросс