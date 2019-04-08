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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
              0

              РЕМОНТ БОЧЕК ДУБОВЫХ

              Телефон
              +79859200553
              Продавец
              Ка-Эль
              0
              Описание товара
              У вас есть старая бочка, в которой когда-то хранили вино? Вы хотели бы дальше хранить в ней алкоголь?
              Тогда вы нашли что искали!


              Дубовая бочка из-за не правильной эксплуатации или хранения со временем может рассохнуться или вовсе потерять свои герметичные характеристики.

              Если у Вас течет дубовая бочка, и вы не как не можете решить данную проблему.

              Наша компания готова произвести ремонт бочек дубовых.

              Если вы не обладаете навыками бондаря, ремонт дубовой бочки своими руками не даст особых результатов.

              Так как если «гнутую» бочку не правильно разобрать, то собрать ее будет практически невозможно.

              Изготовление и ремонт дубовых бочек – это наше призвание.

               

              Как происходит ремонт дубовой бочки и с чего начать?

              Высылаете на электронную почту, которая указана в разделе контакты, подробное фото бочонка с разных сторон и описанием проблемы.

              В ответном сообщении мы укажем Вам сроки ремонта и стоимость.

              Гарантия на ремонтные работы 2 года (при условии эксплуатации бочки сразу поле ремонта)
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