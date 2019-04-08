Приборы КИПиА НПО ЮМАС ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ХОМУТЫ И МЕТИЗЫ СТАЛЬНЫЕ КРАНЫ TEMPER КОНВЕКТОРЫ И РАДИАТОР

Описание товара

Описание

Радиатор “БМН-Авто РБС-300НА” с монтажной высотой Нм 300 мм – это модификация базовой модели, предназначенная для нижнего присоединения трубопроводов двухтрубной системы отопления.

Две первые секции радиатора “БМН-Авто РБС-300НА”, имеют снизу отверстия с внутренней резьбой ½” и два специальных соединительных ниппеля, связывающих эти секции. Нижнее отверстие в первой секции предназначено для подвода теплоносителя к радиатору, а во второй – для отвода. В верхнем ниппельном отверстии первой секции устанавливается клапан терморегулятора. Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя 1 МПа, испытательное не менее 1,5 МПа, максимальная температура теплоносителя 115°С. Монтажное расстояние между нижними присоединительными патрубками равно 80 мм.

Гарантийный срок – 5 лет.

Срок службы не менее 25 лет.