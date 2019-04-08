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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
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              Приборы КИПиА НПО ЮМАС ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ХОМУТЫ И МЕТИЗЫ СТАЛЬНЫЕ КРАНЫ TEMPER КОНВЕКТОРЫ И РАДИАТОР

              Телефон
              +79203627274
              Продавец
              КОМПЛЕКТ-99
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              Описание товара
              Описание
              Радиатор “БМН-Авто РБС-300НА” с монтажной высотой Нм 300 мм – это модификация базовой модели, предназначенная для нижнего присоединения трубопроводов двухтрубной системы отопления.
              Две первые секции радиатора “БМН-Авто РБС-300НА”, имеют снизу отверстия с внутренней резьбой ½” и два специальных соединительных ниппеля, связывающих эти секции. Нижнее отверстие в первой секции предназначено для подвода теплоносителя к радиатору, а во второй – для отвода. В верхнем ниппельном отверстии первой секции устанавливается клапан терморегулятора. Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя 1 МПа, испытательное не менее 1,5 МПа, максимальная температура теплоносителя 115°С. Монтажное расстояние между нижними присоединительными патрубками равно 80 мм.
              Гарантийный срок – 5 лет.
              Срок службы не менее 25 лет.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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