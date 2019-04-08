КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 282) ст.20

Описание Марка стали: сталь 20 Управление: рукоятка Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
“● DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор, для удобства открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе” * изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода), механический редуктор поставляется по требованию заказчика ** DN 300 управляется только с ПОМОЩЬЮ РЕДУКТОРА