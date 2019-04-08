ПТС «Профи»-168А (ПТС «Профи»-М-168А)(60 мин, 15,9 кг, 1 балл. 6,8л, сталь R-EXTRA-5/PTS)

Описание товара

Приборы КИПиА НПО ЮМАС



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ХОМУТЫ И МЕТИЗЫ



СТАЛЬНЫЕ КРАНЫ TEMPER



КОНВЕКТОРЫ И РАДИАТОРЫ САНТЕХПРОМ



ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА



ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДА



ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ



КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ И ПЭ ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ



РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ РТЕ

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ВЧШГ. Описание

Дыхательный аппарат на сжатом воздухе ПТС “Профи-М” (модификация ПТС “Профи”) разработан с использованием современных технологий и предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров в зданиях, сооружениях и на производственных объектах различных отраслей народного хозяйства при температуре окружающей среды от минус 40 до +60о С. Дыхательный аппарат не изменяет свои технические параметры после пребывания в среде с температурой 200о С в течение 60с и выдерживает воздействие открытого пламени с температурой (850±50)оС в течении 5с.