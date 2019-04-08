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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
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              ПТС «Профи»-168А (ПТС «Профи»-М-168А)(60 мин, 15,9 кг, 1 балл. 6,8л, сталь R-EXTRA-5/PTS)

              Телефон
              +79203627274
              Продавец
              КОМПЛЕКТ-99
              0
              Описание товара
              Приборы КИПиА НПО ЮМАС

              ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ХОМУТЫ И МЕТИЗЫ

              СТАЛЬНЫЕ КРАНЫ TEMPER

              КОНВЕКТОРЫ И РАДИАТОРЫ САНТЕХПРОМ

              ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

              ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДА

              ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

              ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

              ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

              СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

              КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

              ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ И ПЭ ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

              РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ РТЕ
              ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ВЧШГ. Описание
              Дыхательный аппарат на сжатом воздухе ПТС “Профи-М” (модификация ПТС “Профи”) разработан с использованием современных технологий и предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров в зданиях, сооружениях и на производственных объектах различных отраслей народного хозяйства при температуре окружающей среды от минус 40 до +60о С. Дыхательный аппарат не изменяет свои технические параметры после пребывания в среде с температурой 200о С в течение 60с и выдерживает воздействие открытого пламени с температурой (850±50)оС в течении 5с.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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